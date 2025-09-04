Conheça a mansão luxuosa onde Virginia Fonseca está hospedada em Marbella

Propriedade alugada por Virginia Fonseca está avaliada em 70 mil euros mensais impressiona pelo tamanho, vista e comodidades exclusivas

Durante sua estadia na Espanha, Virginia Fonseca está hospedada em uma das mansões mais luxuosas de Marbella, cidade litorânea conhecida por suas paisagens paradisíacas e imóveis de alto padrão. A influenciadora viajou acompanhada dos amigos Lucas Guedez, Rafa Uccmann, Duda Freire, do assessor Hebert e do maquiador Nikolas Miguel.

Com sete dormitórios, a propriedade oferece espaço suficiente para acomodar todos os convidados com conforto. Cada quarto possui acesso a um terraço privativo com vista para o mar Mediterrâneo, proporcionando uma experiência exclusiva e sofisticada.

Segundo o anúncio da propriedade, o aluguel mensal gira em torno de 70 mil euros, cerca de R$ 445 mil. O valor reflete o padrão de luxo do imóvel, que se destaca pela decoração moderna e móveis de alta qualidade, oferecendo conforto e discrição aos hóspedes.

No andar térreo, a mansão conta com sala de estar, sala de jantar, cozinha equipada, lavabo, piscina infinita aquecida e um bar aquático com iluminação LED. O segundo andar abriga quatro suítes duplas com amplos terraços, enquanto o subsolo possui uma adega, um apartamento VIP para hóspedes com acesso ao jardim, academia completa e garagem para até 15 carros.

Ao todo, são 4.200 m² de terreno e 1.800 m² de área construída, projetados para oferecer uma experiência de alto padrão. “Uma villa única, com qualidades que encantam até os inquilinos mais exigentes”, descreve o anúncio oficial.

Virginia e Vini JR

Outro detalhe que vem chamando atenção nas redes sociais é a proximidade da mansão com a região onde vive o jogador Vini Jr., do Real Madrid. Além do passeio de barco com amigos na última quarta-feira, 3, os dois também teriam jantado juntos na segunda-feira, 1º, segundo o Portal LeoDias.

No dia seguinte, terça-feira, 2, Virginia visitou o estádio do Real Madrid, onde Vini Jr. atua como atacante, o que aumentou ainda mais as especulações sobre um possível affair entre os dois.

