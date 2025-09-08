No aniversário de José Leonardo, Virginia se declara e Poliana Rocha comenta

Virginia faz declaração no aniversário de um ano de José Leonardo e Poliana Rocha deixa comentário na postagem da rede social; veja

O aniversário de um ano de José Leonardo é nesta segunda-feira, 08, e o pequeno já está recebendo inúmeras homenagens da família na rede social. A mãe, Virginia Fonseca, e a avó, Poliana Rocha, escreveram declarações para o menino e mostraram todo seu amor por ele.

Com uma série de fotos fofas do herdeiro caçula, a influenciadora digital fez a homenagem e relembrou o dia em que descobriu que estava esperando seu primeiro menino após ter tido Maria Alice e Maria Flor. Nos comentários, a ex-sogra deixou um recado.

"Hoje é dia do nosso principezinho, José Leonardo! 1 ano que meu mundo passou de rosa absoluto, pra azul também kkk Lembro como se fosse ontem o dia que a fumaça azul saiu e eu só sabia chorar, pois não imaginava nunca que seria tão abençoada em ter um menininho também e veio você José com esse carisma, com essa felicidade, com essa beleza surreal, Deus é sempre bom e eu sou só gratidão por ter você e suas irmãs! Que Deus abençoe sua vida sempre meu amor, lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria, felicidade, humildade, sucesso, enfim, as melhores coisas do mundo é o que eu peço pra você todos os dias em minhas orações! Sua família te ama mais que tudo e estaremos com você SEMPRE e que venham muito mais anos pra gente comemorar sua vida com muita felicidade e amor", escreveu a loira.

A mãe de Zé Felipe então comentou: "José , em tão pouco tempo, você já iluminou nossas vidas com seu sorriso, sua pureza e seu jeitinho especial. Que Deus abençoe cada passo seu e que sua caminhada seja cheia de saúde, alegria e muito amor. Vovó sempre estará aqui para te amar, proteger e aplaudir cada conquista sua. Feliz 1º aninho, meu tesouro! Te amo incondicionalmente".

Ainda nos últimos dias, Poliana Rocha reagiu ao ver o passeio que Virginia Fonseca fez na Espanha com o jogador de futebol Vini Jr.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia (@virginia)

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.