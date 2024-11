Virginia Fonseca desabafa: ‘Sabe qual é o meu problema?’

Após ficar longe das redes sociais por um tempo, Virginia Fonseca faz um desabafo sobre a sua personalidade: ‘Preciso de uma terapia'

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais para fazer um desabafo nesta terça-feira, 26. Ela passou um tempo do dia longe da internet para se recuperar de uma dor de cabeça. Logo depois, a estrela voltou às redes sociais e fez um desabafo.

A esposa de Zé Felipe contou que tem dificuldade em descansar. Inclusive, ela disse que, assim que o remédio para a dor faz efeito, já quer sair fazendo as coisas em casa.

"Sabe qual é o meu problema? Vou falar para vocês qual é o meu problema. Eu não consigo ficar quieta. Realmente, eu preciso de uma terapia. Eu não consigo ficar quieta. Eu só consigo ficar quieta quando estou passando mal em nível extremo. Que é o que aconteceu hoje”, disse ela.

E completou: "Eu estava muito mal. Eu estou mal. Só que eu começo a melhorar e já acho que tenho o direito de fazer coisas. Já estou querendo subir para a academia e fazer uma esteira, já quero marcar uma coisa. Mano! Depois o que acontece? Piora! E eu sei de tudo isso. É terapia, urgente”.

Vale lembrar que Virginia sofre de enxaqueca e já faz tratamento contra o problema.

Veja a barriga negativa de Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca aproveitou a noite deste domingo, 24, para se refrescar na piscina de sua mansão junto com a família. A estrela colocou um biquíni verde neon e caiu na piscina com as filhas, Maria Alice e Maria Flor.

Nas redes sociais, ela compartilhou as fotos do momento de relaxamento e surpreendeu ao mostrar sua boa forma. Apenas dois meses após o nascimento do terceiro filho, a musa ostentou sua barriga definida e negativa.

Tanto que ela recebeu vários elogios dos fãs nos comentários do post. “Maravilhosa demais”, disse um fã. “Muito gata”, comentou outro. “Estou encantada com toda essa beleza”, escreveu mais.