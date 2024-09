VÍDEO: Graciele Lacerda relembra fase como dançarina de banda

Esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda já foi dançarina de banda country! Relembre o vídeo da musa dançando no palco

A influenciadora digital Graciele Lacerda já foi dançarina. Nesta terça-feira, 3, os fãs relembraram o passado da esposa do cantor Zezé Di Camargo e compartilharam um vídeo de quando ela dançava em uma banda country. Inclusive, Graciele compartilhou o vídeo nos stories do Instagram.

O vídeo trouxe imagens raras de Graciele Lacerda dançando com a Banda Dallas Company. Ela integrou a banda entre 2004 e 2008. Além disso, a musa também era professora de Educação Física antes de conhecer o seu marido.

Assista ao vídeo:

Curiosidades sobre a gravidez

Graciele Lacerda, que está a espera da primeira filha, que se chamará Clara, descobriu o sexo da bebê em um chá revelação e se casou de surpresa com Zezé Di Camargo no mesmo dia. Em conversa com os seguidores do Instagram no último sábado, 31, e sanou algumas curiosidades sobre a gravidez

Ela contou que está com 21 semanas de gestação e engordou 10 quilos nesse período. Sobre o parto, disse não ter preferência pelo método, quer o que for mais seguro para si e para a bebê. A influenciadora nunca escondeu que tinha o desejo de ser mãe de uma menina, mas esclareceu que é proibido escolher o sexo do bebê no processo de fertilização in vitro.

"Ele [o médico] não escolheu o sexo, mesmo porque isso é proibido. Ele me perguntou quantos eu ia colocar. Como escolhi só um, fomos pela ordem de boa qualidade. Lá, os embriões têm classificações e, como eu estava mais preocupada em dar certo e saúde, pedi para colocar o melhor, sem saber o sexo", disse ela.

Além das curiosidades sobre a gravidez, a influenciadora digital também contou o que achou da surpresa no chá revelação. "Você gostou de ter se casado no chá revelação?", perguntou uma seguidora.

"Não era a forma que eu queria. Queria colocar um vestido lindo de noiva e sem barriga, mas do jeito que ele fez foi super emocionante e surpreendente, não tem como não gostar e amar", respondeu a esposa do sertanejo.