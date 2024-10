Traída, mulher de Kyle Walker, do Manchester City, pede fortuna em divórcio

Chegou ao fim o casamento entre o jogador de futebol inglês Kyle Walker, estrela do Manchester City, e a modelo e influencer Annie Kilner

Chegou ao fim o casamento entre o jogador de futebol inglês Kyle Walker, estrela do Manchester City, e a modelo e influencer Annie Kilner. Segundo informações do site GBNews, a mulher iniciou o processo de divórcio e solicitou metade da fortuna do atleta, estimada em aproximadamente £ 27 milhões, cerca de R$ 199 milhões.

O pedido de divórcio aconteceu cerca de 10 meses após a revelação de que Walker havia traído Kilner, que é mãe de quatro dos seus seis filhos. O caso extraconjugal aconteceu enquanto a influencer estava grávida do caçula do casal. Lauryn Goodman, com quem o atleta viveu um affair, é mãe dos outros dois filhos do jogador.

Fontes próximas ao agora ex-casal disseram ao GBNews: “O Kyle ficou chocado ao receber a papelada [com o pedido de divórcio]. Ele conversou com a Annie sobre isso tudo e eles estão discutindo quais serão os próximos passos”. Por enquanto, os dois não se pronunciaram publicamente sobre o assunto.

Fonte revela motivo de divórcio de Jennifer Lopez e Ben Affleck

O casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck chegou mesmo ao fim. A cantora formalizou o pedido de divórcio em agosto deste ano. Uma fonte revelou para a Revista People os motivos que levaram a artista a tomar tal decisão. "Ela se esforçou muito para fazer as coisas funcionarem e está de coração partido. Os filhos são uma prioridade absoluta, como sempre foram", disse a pessoa.

Outra fonte contou que Jennifer não está feliz com o fim da relação. "Ela está muito decepcionada e triste, mas Ben não deu a ela nenhum sinal de que quer continuar o casamento", afirmou.

A última vez que o casal esteve junto foi no aniversário de 52 anos do ator, que fez uma pequena celebração em casa. "Foi exatamente o que ele queria. Ele não queria sair para comemorar. As crianças tinham presentes para ele, e foi fofo. Jennifer passou para parabenizá-lo", disse a fonte.