Tom Cruise se irrita com declarações de Nicole Kidman sobre os dois

Tom Cruise estaria irritado com declarações recentes de Nicole Kidman sobre a relação dos dois, diz revista; as estrelas foram casados por 10 anos

Tom Cruise está irritado com as declarações recentes de sua ex-esposa, a atriz Nicole Kidman, sobre o casamento fracassado dos dois. Os incômodos do astro da franquia ‘Missão: Impossível’ foram revelados por uma fonte anônima da revista InTouch Weekly.

Segundo o contato, mesmo que a artista tenha restringido suas falas à parceria profissional dos dois no drama ‘De Olhos Bem Fechados’ (1999), o ator ficou insatisfeito.

“O Tom não entende o motivo da Nicole constantemente falar sobre o período que eles viveram juntos”, disse a fonte da revista. “Mesmo que seja mais sobre os trabalhos deles juntos, ainda o incomoda porque é algo muito antigo e que ele gostaria de esquecer”.

Sobre os incômodos de Cruise, a fonte da InTouch ainda disse: “Ele já disse adeus a esse capítulo da vida dele há muito tempo e não compreende o motivo dela não fazer o mesmo, ainda mais que está tão feliz com o Keith”. O contato alegou que “o estrelato de Nicole estava no auge na época do casamento com Cruise” e que foi o casamento dos dois que “impulsionou ao estrelato”.

As falas de Kidman que teriam incomodado Cruise foram ditas em entrevista ao jornal Los Angeles Times há cerca de um mês. As estrelas se conheceram em 89 durante as filmagens de "Dias de Trovão" e começaram a namorar pouco depois. Eles se casaram em dezembro de 1990, formando um dos casais mais famosos de Hollywood. Durante o relacionamento, trabalharam juntos em filmes como "Far and Away" (1992) e "Eyes Wide Shut" (1999), dirigido por Stanley Kubrick.

Kidman contou que Kubrick se aproveitou dos problemas que ela e Cruise já viviam em seu casamento em prol das tensões entre os personagens dos dois no filme. Ela afirmou: "Ele fazia muitas perguntas [sobre o nosso relacionamento], mas sabia muito bem a história que estava contando”.

Eles são pais de Isabella, de 31 anos, e Connor, de 29 anos. Depois, Cruise foi casado com a atriz Katie Holmes, entre 2006 e 2012, com quem teve Suri, que completou 18 anos recentemente. Já Kidman está casada desde 2006 com o músico Keith Urban, com quem teve Sunday, de 16 anos, e Faith, 13 anos.

