Tom Cavalcante revela último contato com Cid Moreira: 'Falamos ontem'

Em entrevista à CARAS Brasil, o humorista Tom Cavalcante presta homenagem a Cid Moreira; ícone do jornalismo morreu nesta quinta, 3, aos 97 anos

Tom Cavalcante (62) afirma que realizou um sonho ao se tornar amigo de Cid Moreira, ícone do jornalismo brasileiro que morreu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos. Para o humorista, a admiração pelo comunicador nunca deixou de existir, até o último contato dos amigos, nesta quarta, 2.

"Nos falamos ontem pois queria que ele fizesse a abertura do meu novo show, e ele me mandou um audio ensaiando como seria", conta sobre Cid Moreira , em entrevista à CARAS Brasil. "A última coisa que fiz antes de dormir foi, cheio de felicidade, mostrar para minha filha, que também o admirava. Ela pediu para repetir algumas vezes o áudio da sua voz."

O humorista diz que o jornalista, dono de uma voz inconfundível, compareceu algumas vezes em seu show. Para além dos bastidores da apresentação, Cavalcante assegura que Cid foi um homem bem humorado, educado, humilde e generoso —assim como seu "largo sorriso no rosto".

Para ele, o jornalista teve extrema importância na carreira e na vida pessoal também. "Primeiro como profissional do rádio que fui ele sempre me causou admiração pela sua performance e potencial de voz. E posteriormente o sonho realizado de ser seu amigo."

MORRE CID MOREIRA, ÍCONE DO TELEJORNALISMO BRASILEIRO

Cid Moreira morreu na manhã desta quinta-feira, 3, aos 97 anos. A informação foi confirmada por sua esposa, Fátima Sampaio (59), ao programa Encontro com Patrícia Poeta. De acordo com ela, o jornalista estava internado no CTI há algumas semanas, e sofreu uma falência múltipla dos órgãos.

Nascido em Taubaté, no ano de 1927, o apresentador foi um dos grandes nomes do telejornalismo brasileiro com sua voz marcante e inconfundível. Ele iniciou sua carreira no rádio, em 1944, e assumiu a bancada do Jornal Nacional em 1969, ao lado de Hilton Gomes (1924-1999). Moreira permaneceu no noticiário por 26 anos.

CONFIRA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO DE CID MOREIRA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: