Ticiane Pinheiro e Ana Paula Siebert são amigas? Ex e atual de Roberto Justus são vistas juntas

Saiba se Ticiane Pinheiro, ex de Roberto Justus, é amiga de Ana Paula Siebert, atual do empresário

Ticiane Pinheiro (48) e Ana Paula Siebert (36) têm sido vistas juntas com certa frequência nas últimas semanas. Na última sexta-feira, 4, as duas curtiram o show de Bruno Mars em São Paulo e conseguiram o feito de fazer Roberto Justus (69) abrir mão do camarote para ficar na pista premium no mesmo ambiente que populares anônimos.

Durante a apresentação do artista internacional, elas contaram com a ajuda de Rafaella Justus (15), filha da apresentadora do Hoje em Dia, da Record, com o empresário. que é atual marido da influenciadora digital. Pinheiro e Justus foram casados entre 2005 e 2013.

"A gente trouxe o Roberto para a pista. Nada de ficar no camarote", disse a modelo, mãe da pequena Vicky (4). "Milagre! Vamos ver quanto tempo ele aguenta", completou Ticiane, que também estava acompanhada de outra adolescente.

A boa relação entre a ex e a atual de Roberto Justus não é de hoje. Em agosto, os fãs acompanharam Pinheiro e Siebert unidas para fazer a festa de aniversário de 15 anos de Rafa acontecer. Elas se revezavam em compromissos e reuniões com fornecedores para que tudo saísse impecável no grande dia da adolescente.

Nas redes sociais, as duas fazem questão de mostrar que se dão bem. Aliás, Vicky, filha de Ana, e Manuella (5), filha de Ticiane, estudam juntas e também são amigas. As meninas já combinaram look e estão sempre juntas.

Em julho, Pinheiro declarou em entrevista à Quem que tem uma boa relação com Roberto, seu ex-marido. Eles terminaram a união de oito anos em comum acordo e contrariam as expectativas dos ex-casais ao mostrar que é possível manter a amizade, mesmo separados.

"Ele foi fazer a vida dele, tem uma filha, está superbem, feliz, também refiz minha vida, estou casada, com uma filha maravilhosa, superbem e feliz. Acho que é isso, com um ex-casal feliz, fica tudo bem", declarou.