Sorocaba choca ao transformar cabana em cenário de filme para o Natal

O cantor sertanejo Sorocaba, da dupla com Fernando, usou dois painéis de LED de 35mts cada para trazer a neve para o Brasil

O cantor sertanejo Sorocaba impressionou os seguidores ao exibir a decoração de Natal em sua cabana por meio de um video publicado em seu perfil no Instagram neste domingo, 22. Além dos enfeites, flocos de neve ornamentam a janela e compõem o clima natalino, contemplado na casa do ChicoWhiz, o cavalo garanhão da raça Quarto de Milha do artista.

Com um grande sonho de passar o Natal na neve em família, Sorocaba montou do lado de fora da do ambiente, dois painéis de LED de 35 metros cada, para fazer seis cenários gelados diferentes. Com uma decoração tipicamente western, a temperatura interna também entrou no clima para trazer ainda mais a sensação de estar no frio do alto de uma montanha.

Confira, abaixo, os registros:

Sorocaba surpreende ao mostrar resultado de decoração de Natal em sua cabana - Foto: Douglas Velloso

Ao lado da esposa Biah Rodrigues e dos filhos Theo, Fernanda, Angelina e Zion, o cantor pontua: “Agora, o Natal vai ser assim aqui em casa, com muita neve do lado de fora e muitos sonhos realizados aqui dentro”, disse.

Celebração do Natal

A dupla Fernando & Sorocaba preparou também um presente especial de Natal para seus fãs: um pout-pourri gospel que será lançado no canal oficial da dupla no YouTube nesta terça-feira, 24, às 18h.

O medley de “Bondade de Deus/ Porque Ele Vive/ Louvor ao Rei”, foi gravado na cabana especialmente decorada para o Natal, criando um cenário mágico e acolhedor, digno de filmes natalinos. Com essa iniciativa, a dupla deseja transmitir mensagens de fé, gratidão e esperança, celebrando o verdadeiro espírito da época.

