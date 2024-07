Simone reflete sobre a vida de Bruninho Samudio: ‘Foi rejeitado’

Após ver novidade na vida de Bruninho Samudio, filho de Eliza Samudio, a cantora Simone refletiu sobre a história do adolescente e comparou com sua trajetória

A cantora Simone Mendes surpreendeu ao compartilhar uma reflexão sobre a história do adolescente Bruninho Samudio, que é filho de Eliza Samudio e Goleiro Bruno. O menino cresceu sem a mãe, que foi assassinada quando ele era um bebê, e não teve a paternidade reconhecida pelo goleiro. Ele cresceu sob a guarda da avó materna e dá seus primeiros passos na carreira no futebol. Ao ver uma notícia sobre o garoto, Simone falou sobre a história dele.

Nos stories do Instagram, a cantora comentou sobre ele ter enfrentado uma fase complicada em sua vida, mas está superando e atingindo o sucesso no esporte. "Estava dando uma passada na internet e vi uma matéria do Bruninho, que é filho do Goleiro Bruno. Tem pessoas que não sabem o que o filho representa na vida e o que pode representar no futuro. Veja só a minha situação”, disse ela.

Então, a artista contou sobre a sua história de vida, na qual se tornou o apoio financeiro da família. "Eu nasci em uma família muito humilde e isso vocês já sabem. Muito pobre mesmo. E se os meus pais não tivessem lutado para criar a gente, olha o que a vida fez. Hoje, eu que cuido da minha família. O que eu quero dizer com isso? O que eu me tornei no futuro: o suporte da minha mãe. Hoje, meu irmão também trabalha comigo. Sou o suporte financeiro”, relembrou.

Por fim, ela voltou a falar de Bruninho e o que o futuro espera dele. "Eu olho para a história desse menino, que foi rejeitado e, hoje, o menino começando a escrever uma carreira lindíssima de sucesso. Assinou no Botafogo, que coisa linda. É sobre amar, é sobre zelar sobre o que Deus lhe deu para cuidar. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não entende o propósito que deus tem, mas a gente precisa confiar”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Relembre o crime do ex-goleiro Bruno contra Eliza Samudio

Desaparecida desde 2010, o corpo de Eliza Samudio nunca foi encontrado. A jovem, de apenas 25 anos, havia acabado de dar à luz Bruninho, fruto de um breve relacionamento com Bruno Fernandes, goleiro do Flamengo na época. Para a Justiça, o ex-atleta orquestrou o sequestro e assassinato da moça.

Antes do desaparecimento, Eliza Samudio chegou a denunciar Bruno. Na ocasião, ela revelou que o ex-goleiro teria a obrigado a ingerir remédios para abortar o filho logo após revelar a gravidez e exigir o reconhecimento da paternidade.

Recentemente, Bruninho Samudio rompeu o silêncio e falou pela primeira vez a respeito de Bruno. Em entrevista ao 'Geral do Povo', da RedeTV!, o adolescente revelou sentir 'pena' do ex-atleta, condenado em 2013 pela morte de Eliza.

Vale lembrar que, em 2023, a Justiça do Rio de Janeiro concedeu liberdade condicional ao ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado a 22 anos e 3 meses de prisão.