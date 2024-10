Silvia Abravanel compartilha registros apaixonados em viagem com o noivo: ‘Trazendo o meu amor’

A apresentadora Silvia Abravanel abriu sua intimidade e postou nas redes sociais algumas fotos ao lado do seu amado; confira

A apresentadora Silvia Abravanel (53) compartilhou nesta sexta-feira, 18, registros apaixonados em viagem ao lado do noivo, Gustavo Moura. A escolha do casal foi os Estados Unidos, mais especificamente em Orlando, para visitar um parque da Disney; confira.

Nas redes sociais, a apresentadora registrou os momentos ao lado do seu companheiro. Nos stories do Instagram, Silvia Abravanel detalhou um pouco de sua viagem ao lado de Gustavo Moura e declarou sua felicidade em levar o noivo, pela primeira vez, ao parque Magic Kingdom.

"Gente, trouxe minhas filhas aqui e hoje eu estou trazendo o meu amor, pela primeira vez, para entrar no Magic Kingdom, que é o reino mágico da Disney. Eu estou muito feliz. Bem-vindo, meu amor", afirmou Silvia Abravanel.

Gustavo Moura também se pronunciou sobre a viagem ao lado de sua noiva: "Hoje a gente chegou aqui, com certeza, um dos maiores cartões-postais do mundo quando a gente fala em magia, diversão e a gente voltar a ser criança. Chegamos aqui, no mundo encantado da Disney. Acabamos de entrar, é mágico, desde a hora que você põe o pé nesse parque, você começa a reprisar toda sua infância", revelou.

'NÃO SIRVO PARA ISSO'

Silvia Abravanel já declarou que tem planos para o casamento com o sertanejo Gustavo Moura. Os dois estão juntos há cerca de dois anos e vivem juntos, porém, a apresentadora não considera a atual situação como um casamento.

"Ele fala que já somos casados, mas não somos casados. Morar junto, amiga, como todo mundo fala, para mim, não é casar", diz Silvia Abravanel , em entrevista à CARAS Brasil. "Eu fui criada para casar, ele foi criado para amigar. Eu não sirvo para isso."

"Tem que ter aquele pacto com Deus. Não quero festa, não quero véu de noiva, não quero nada disso. Quero aliança", completa a apresentadora. Para ela, é mais correto fazer o casamento no civil, para assinar um contrato de compromisso com a pessoa amada.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE SILVIA ABRAVANEL NAS REDES SOCIAIS: