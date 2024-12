Rodrigo Faro fala sobre voltar a trabalhar após sair da Record: 'Com tudo'

Em vídeo com Vera Viel, Rodrigo Faro fala sobre a possibilidade de voltar a trabalhar após anunciar que não renovou contrato com a Record

O apresentador Rodrigo Faro compartilhou um vídeo nesta terça-feira 10, ao lado de sua esposa, a modelo Vera Viel, falando sobre a possibilidade de voltar a trabalhar. Após alguns dias de anunciar que não renovou o contrato com a Record TV, o comunicador brincou ao lado da amada sobre ficar em casa.

Sentados em um dos sofás da mansão onde moram, os pombinhos apareceram conversando sobre o assunto. O famoso então perguntou o que a mãe de suas três filhas gostaria: que ele fique no lar deles ou que volte ao seu ofício.

"Fico mais em casa ou volto a trabalhar com tudo… Vera Viel que decide", escreveu Faro ao publicar o vídeo da mulher dizendo para ele descansar um pouco e depois retornar ao trabalho para não ficar enteadiado e fazer o que gosta.

É bom lembrar que o comunicador anunciou em sua rede social que não renovará o contrato com a Record TV. "Após 16 anos de uma jornada incrível na Record, chegou o momento de encerrar este ciclo tão especial em minha vida. Decidimos em comum acordo (emissora e eu) não renovar o meu contrato, uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão. Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo. A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis, e cresci não apenas como profissional, mas também como ser humano", disse ele e agradeceu a todos com quem trabalhou, mas não revelou por enquanto para onde vai.

