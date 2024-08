Renata e Alexandre, do Casamento às Cegas, explicam motivo do divórcio

Um mês após o episódio de reencontro da quarta temporada de Casamento às Cegas Brasil, Alexandre Thomaz e Renata Giaffredo anunciaram o divórcio

Um mês após o episódio de reencontro da quarta temporada de Casamento às Cegas Brasil, Alexandre Thomaz e Renata Giaffredo anunciaram que decidiram se separar. A advogada e o empresário comunicaram o término nas redes sociais e explicaram o motivo.

"Não deu nem tempo de a gente se manifestar, já saiu no Leo Dias tudo. Estou vindo aqui falar para vocês do meu término com a Renata. Para quem não sabe, nós gravamos o Casamento às Cegas há mais de um ano, a gente ficou junto esse período", disse o produtor.

"Porém, a questão do relacionamento não monogâmico e o relacionamento aberto não foi uma escolha minha. Obviamente que eu aceitei também viver isso. Não partiu de mim essa questão. Eu e a Renata temos uma boa convivência", continuou.

"Vocês podem ver que a gente não tem postado coisa juntos, porque de fato a gente estava nesse momento sem saber o que fazer. Por ser público agora, a gente quis dar mais tempo ao tempo e ver se era isso que ia acontecer", explicou.

Em seguida, ele garantiu que tem um bom relacionamento com a família da ex-esposa e negou que o término seja uma estratégia de marketing. "A gente não ganha nada com isso. É uma coisa que atrapalha a gente ainda", encerrou.

Renata fez live no Instagram

Já a advogada fez uma live no Instagram para falar sobre o término. "A vida fora do experimento é completamente diferente. Existe uma vida pós-experimento, o dia a dia, o trabalho, a rotina, o celular, as redes sociais, interferência de terceiros... A gente foi levando esse relacionamento."

"A gente de fato ficou um tempo junto num relacionamento tradicional, num casamento tradicional. Depois, quando a gente começou a ver que não estava funcionando mais, decidimos abrir o relacionamento. Mas o relacionamento aberto, para mim, não funciona. Eu sou uma pessoa muito ciumenta, muito tradicional. Eu tentei, nós tentamos", desabafou.

Renata contou também que eles não moravam juntos. "Eu tive que colocar meu ciúme no bolso, tive que colocar todos os meus princípios numa caixinha. E colocar a cara aqui na internet, colocar que eu estava vivendo um relacionamento aberto. Mas eu, infelizmente, não consegui", lamentou.

Veja as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Thomaz | Casamento às Cegas 4 BR (@alexandrethomaz)