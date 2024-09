Príncipe Harry enfrenta medo ao entrar em labirinto assombrado. Veja!

Príncipe Harry participou do programa de Jimmy Fallon e precisou enfrentar alguns de seus maiores medos ao entrar em um labirinto assombrado

O Halloween é celebrado oficialmente apenas no dia 31 de outubro, porém muitas comemorações já acontecem muito antes. O Príncipe Harry participou do programa Tonight Show, de Jimmy Fallon, e precisou enfrentar seus medos ao entrar em um labirinto assombrado.

Logo após entrar no labirinto, o Duque de Sussex já começou a gritar palavrões, após ele e Jimmy serem surpreendidos por um zumbi aterrorizante.

Porém, parece que Harry tem medo mesmo de pandas. Isso mesmo. A informação foi descoberta após ele se assustar com uma figura com maquiagem branca e anéis pretos ao redor dos olhos. Jimmy questionou se Harry tem medo de pandas. Ele tentou negar, mas estava visivelmente abalado.

No entanto, Harry e Jimmy não foram os únicos que levaram sustos. Um dos atores de terror ficou deslumbrado ao descobrir que estava diante do príncipe.

Gafe

O príncipe Harry passou por uma situação um tanto constrangedora em um evento de caridade, o One805Live!. O duque de Sussex foi confundido com seu irmão mais velho, William, com quem não está nos bons termos.

A festa aconteceu na propriedade do astro de cinema Kevin Costner em Santa Bárbara, na Califórnia, reunindo astros de todas as áreas, e claro, as principais estrelas da noite: os socorristas. Os paramédicos da cidade norte-americana foram os grandes homenageados do evento anual.

O cantor americano Richard Marx foi uma das atrações musicais. Após se apresentar, o cantor trocou algumas palavras com Harry, conforme sua esposa, Daisy Fuentes, registrou. Ela publicou imagens da interação dos dois em sua conta do Instagram, porém ela acabou cometendo um engano e marcou a conta do Príncipe e da Princesa de Gales — canal oficial de William e Kate Middleton.

Conforme a nota dada pelo jornal Daily Mail, a comediante não demorou para corrigir o erro nas redes, porém em sua nova tentativa, Fuentes também não obteve sucesso e marcou uma conta que utiliza o nome e a imagem de Harry, mas que é administrada por fãs.

A falha para diferenciar William e Harry não foi a única gafe cometida pelo casal. Ainda segundo o veículo britânico, Richard não reconheceu o Duque de Sussex ao descer do palco. O príncipe estava esperando o músico para parabenizá-lo pela apresentação.