Paolla Oliveira protagoniza perrengue com saia apertada: 'Desse tamanho'

Dona de curvas exuberantes, Paolla Oliveira protagoniza perrengue com peça de roupa e compartilha momento de dificuldade; veja

A atriz Paolla Oliveira compartilhou mais um momento real dos bastidores de como é ser rainha de uma escola de samba. Meses antes do Carnaval, a famosa mostrou que os preparativos já começam e ao se vestir para um evento passou por um perrengue.

Nesta quinta-feira, 05, a artista compartilhou um vídeo do momento em que não conseguiu colocar uma saia brilhante. Dona de curvas exuberantes, Paolla Oliveira brincou ao tentar vestir a peça pelas pernas e ela não passar. Em seguida, a musa botou o item pela cabeça e ainda teve que fazer uma costura depois de estar com ela no corpo.

"Vamos de #CarnaPaollaSemFiltro? “mds, mas ainda é setembro” Sim! Mas já começou. Na última sexta, rolou a Noite de Enredos, onde as escolas do Rio mostraram apresentações incríveis sobre os temas que desfilarão na Sapucaí em 2025 e é claro que eu estive lá para prestigiar minha @granderio", contou ela na legenda.

Ainda nos últimos dias, Paolla Oliveira postou um vídeo treinando e chamou a atenção ao exibir seu físico atual. É bom lembrar que, a famosa revelou que já teve dublê de pernas ao fazer um comercial. "Eles achavam que [minha] coxa era muito grossa para fazer um take. Não sei o que ia passar e eles não queriam", relembrou durante sua participação no podcast Podpah.

Paolla Oliveira aposta em look com muito brilho para evento de Carnaval

Na noite da última sexta-feira, 30, aconteceu um evento de lançamento dos enredos das escolas de samba do Rio de Janeiro para o Carnaval de 2025.

Como era de se esperar, muitos famosos marcaram presença. Entre eles, estava Paolla Oliveira, que é rainha de bateria da Grande Rio. O evento aconteceu na Cidade do Samba e a atriz fez questão de posar para os fotógrafos presentes no local.

A artista optou por um look estiloso e repleto de brilho para combinar com o evento. Paolla apostou em uma camisa branca com uma saia prata bem brilhosa. Uma sandália de salto alto na cor prata e a maquiagem deram o toque final na produção. Veja as fotos aqui.