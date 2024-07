O que Neymar e Keanu Reeves têm em comum? Descubra

Semelhança entre o astro de Hollywood e jogador brasileiro Neymar é mais comum do que parece e qualquer pessoa pode ser acometida por situação

Em dezembro do ano passado, o jogador Neymar (32) foi diagnosticado com uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, além de uma lesão no menisco, depois da partida contra o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta quarta, 24, o astro Keanu Reeves (59), mais conhecido como John Wick, contou que também sofreu uma grave lesão na região depois de gravar uma cena da comédia Good Fortune. Pois é, o que une as duas celebridades é uma lesão no joelho - e esse é, na verdade, um dos tipos mais comuns.

A fisioterapeuta e Diretora Clínica do Instituto Trata de Guarulhos, Raquel Silvério, explica que as lesões no joelho são comuns devido a uma combinação de fatores: predisposições anatômicas e genéticas, além de fatores externos, como atividades físicas intensas e acidentes. “A articulação do joelho é uma das mais complexas e sobrecarregadas do corpo humano, o que a torna especialmente vulnerável a danos”, conta.

Qualquer um pode sofrer com esse tipo de problema: além de Neymar e Keanu Reeves, o cantor Sam Smith (32) também já foi vitima de uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho enquanto esquiava em uma pista perigosa. Ainda no futebol, na última quarta-feira, 17, o jogador Piquerez (25), que atua no Palmeiras, sofreu uma lesão no joelho depois da partida contra o Botafogo e precisou recorrer ao tratamento cirúrgico.

A fisioterapueta também diz que, embora o joelho seja uma articulação exposta e vulnerável, sua função complexa e a importância que desempenha no movimento e na sustentação do peso do corpo explicam a alta incidência de lesões.

“O joelho precisa manter um delicado equilíbrio entre mobilidade e estabilidade, o que o torna ainda mais suscetível a lesões, tanto por traumas, como por uso excessivo ou até mesmo por fatores biomecânicos. Além disso, a falta de condicionamento adequado e a execução incorreta de movimentos podem aumentar esse risco considerávelmente”, explica Raquel.

Além desses fatores, a especialista diz que é comum esse tipo de lesão acontecer durante as práticas esportivas graças à natureza intensa e dinâmica dessas atividades. Esportes envolvem movimentos bruscos, mudanças de direção rápidas, saltos, aterrissagens e contatos físicos, todos os quais podem causar sobrecarga na articulação do joelho.

Para evitar essas lesões, ela recomenda alguns cuidados:

Para se preparar para o exercício, faça um aquecimento. Alongamentos dinâmicos e exercícios leves podem fazer parte disso;

O fortalecimento dos músculos circundantes ao joelho, como os quadríceps, isquiotibiais e panturrilhas, aumenta a estabilidade da articulação. Exercícios específicos podem reduzir a probabilidade de lesões;

Manter uma técnica adequada durante todas as atividades físicas é fundamental. Lesões no joelho podem ser causadas por sobrecarga do joelho por movimentos inadequados ou mal executados.

“Além dessas dicas, o autoconhecimento, o preparo adequado e cuidados direcionados são fundamentais para proteger a articulação e manter a saúde a longo prazo”, finaliza a especialista.