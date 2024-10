Matteus Amaral revela se ainda mantém contato com Davi Brito após o BBB 24

Em entrevista à TV CARAS, o gaúcho Matteus Amaral dá detalhes sobre o pós-BBB e conta como mantém contato com alguns participantes

Matteus Amaral (28), vice-campeão do BBB 24, reality show da TV Globo, se aliou ao grupo Fadas ao longo do programa. Dele, faziam parte – já na reta final do game – Alane Dias (24), Beatriz Reis (24), Isabelle Nogueira (31) e Davi Brito (22), o grande vencedor da edição. Em entrevista à TV CARAS, o gaúcho revela com quem ainda mantém contato fora do confinamento e como anda a relação com o baiano e ex-motorista de aplicativo.

“A gente sai do Big Brother numa loucura, numa correria. E (tem) trabalho, viagem, vai pra cá, vai pra lá. Eu mesmo, que saí lá do interior do Rio Grande do Sul – que não tem muita oportunidade no sentido de publicidade – passei por isso. E aí, a gente se separa. Fala na rede social, em algum evento ou outro, a gente se cruza. Convivo mais com a Isabelle, né? (risos). Mas tipo o Davi, o vejo nos eventos, a gente conversa uma hora ou outra, a gente não tem tanto convívio, porque lá a gente convivia diariamente, 24 horas por dia. A Bia também”, conta.

“Às vezes, a gente responde story (no Instagram) um do outro, manda mensagem; para a Alane, o (Lucas) Pizane (...) Ele saiu no início do jogo, mas (...) quero muito bem. O Michel, a Raquele, todo mundo (...) A Wanessa (Camargo); a Yasmin (Brunet) vi num evento (recente) e fiquei muito feliz”, continua Alegrete, como é carinhosamente chamado.

Matteus garante que torce pelo sucesso de todos os participantes que estiveram com ele no confinamento do Big Brother Brasil. “Como falei lá dentro do jogo, torço por todo mundo aqui (fora). Pra mim, acabou o jogo. Se lá dentro, eu já era pacífico, aqui, mais ainda, porque torço pelo sucesso de todo mundo. Não tenho ressentimentos. Se eu ver a alegria deles, estarei realizado também, porque é isso que realmente importa”, salienta o ex-BBB.

JOGO E VIDA REAL

Sua participação ao longo do reality show sempre chamou muito a atenção do público. O gaúcho fazia de tudo para não entrar em confusões e era muito observador. Contudo, no decorrer do programa, seu posicionamento mudou, demonstrando mais firmeza em suas opiniões, o que agradou bastante os fãs da atração.

No início do BBB 24, os fãs do reality enxergavam o jogo de Matteus mais passivo; mas do meio para frente do game, ele foi ganhando mais força. O gaúcho, então, comenta o que poderia ter o impulsionado na época. “Olha, sou muito de analisar os ambientes que estou, e trato as pessoas da melhor forma. Só que lá dentro é um jogo. Então lá, a responsabilidade era gigantesca. Fui vendo, quis seguir do meu jeito, fui analisando. Vou ouvir mais do que falar, não vou me arriscar, vou jogar na média. E estava indo, indo”, diz o ex-brother.

"Só que depois fui vendo que (...) Cara, vou ser o que sou na minha vida: aproveitava pra dançar, brincar, me posicionava da forma como eu deveria me posicionar, que fui vendo (...) Não tem por que eu não falar que a pessoa está errada, mas tenho a forma de falar”, continua.

Alegrete relembra que ficou do lado de alguns participantes no jogo. “Sim, e sou assim na vida. Não tenho vergonha de assumir o lugar que eu ocupo, entendeu? Tipo, se estou vendo que a pessoa está fazendo uma coisa errada, não vou ficar ali perto. Eu não sigo efeito manada também. Tipo, faz isso porque isso é legal, faz isso porque todo mundo faz. Não, não sou assim. Faço se achar interessante (...) e se eu não estiver causando mal pra ninguém (...) Vi que um lado estava puxando mais intriga, briguinha. Eu disse; não, vou ser, eu, seja o que Deus quiser”, destaca.

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA: