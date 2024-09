A mãe do jogador de futebol Juan Izquierdo, Sandra Viana, agradeceu pelas manifestações de carinho recebidas e comentou sobre a saúde do filho

O jogador de futebol Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional Uruguai (URU), morreu na última terça-feira,27, aos 27 anos. E no Fantástico deste domingo, 01, a mãe do craque, Sandra Viana, agradeceu às manifestações de carinho recebidas e falou sobre a saúde do filho.

Ela revelou que ficou surpresa com a declaração do secretário de Esportes do Uruguai, que afirmou que um exame feito quando ele tinha 17 anos indicou uma arritmia. “Ele era menor de idade. Nunca vieram nos falar: ‘olhem, pais, ele está com uma pequena arritmia no coração’”, disse a mãe.

Ainda segundo ela, o filho já chegou morto no hospital e foi reanimado. "No hospital [Einstein], nos disseram que ele já chegou morto e que fizeram 19 minutos de reanimação cardíaca para ver o que poderiam fazer com ele".

O velório do zagueiro de 27 anos foi na sede do Nacional, clube que ele defendia. Milhares de pessoas foram até lá se despedir. “Estou muito impressionada com todo o carinho, não só dos uruguaios, como dos brasileiros. Tudo o que fizeram pelo Juan”, disse Sandra.

Muito querido, o atleta ajudou a construir a casa onde eles viviam. "Essa casa aqui foi a gente que construiu, e ele trabalhou com enxada, carregando areia, tijolo. Vinha esgotado do treino, comia, dormia e depois vinha para ajudar na construção da casa”, recordou a mãe de Izquierdo.

O que aconteceu com Juan Izquierdo?

Na última quinta-feira, 22, Juan Izquierdo estava em campo quando, de repente, caiu no chão respirando com dificuldade. Imediatamente, colegas de equipe e jogadores do time adversário chamaram ajuda para socorrê-lo. Em seguida, o atleta foi retirado do campo. Ele foi levado para o Hospital Albert Einstein em São Paulo.

Segundo o boletim médico, Juan faleceu em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. "O Hospital Israelita Albert Einstein informa, com pesar, o falecimento do Sr. Juan Manuel Izquierdo, ocorrido nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024, às 21h38, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca".