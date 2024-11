Lúcio Mauro Filho homenageia Marieta Severo em data especial: 'Coisa de mãe'

O ator Lúcio Mauro Filho fez uma declaração especial de aniversário à Marieta Severo, que completou 78 anos de vida

O ator Lúcio Mauro Filho usou as redes sociais para publicar uma bela homenagem à atriz Marieta Severo, que completou 78 anos de vida no sábado, 2. Em seu Instagram oficial, o artista compartilhou uma foto ao lado da veterana e destacou o quanto aprendeu com ela ao longo de tantos anos de parceria em 'A Grande Família'.

"Dia de Mãinha Marieta, um grande amor, uma figura fundamental na minha vida. Na minha segunda vida (A Grande Família), convivemos intensamente por quase 14 anos, de muitas conquistas, muita luta e claro, dores também, como em tudo na vida. Nesse tempo todo sempre estivemos unidos, numa linda cumplicidade", iniciou ele na legenda.

"O que Marieta fez por mim, é coisa de mãe. Seus ensinamentos, seu exemplo profissional e humano, tudo nela é um norte. Que privilégio! Te Amo Marieta. Obrigado por tudo. Feliz aniversário!", completou Lúcio Mauro Filho.

Nos comentários da postagem, diversos admiradores e amigos famosos da atriz deixaram mensagens carinhosas em celebração ao início de um novo ciclo. "Vivaaaaa! Felicidades para a maravilhosa Marieta", declarou o ator e cantor Evandro Mesquita.

"Eu acho tão lindo quando a arte e a vida se misturam. Sempre sentimos (através da tela, pois não os conheço pessoalmente) esse amor que une vocês dois. Parabéns", disse uma seguidora. "Um amor tão genuíno e sincero, é admirável. Parabéns a essa super mulher maravilhosa", falou outra.

Marieta Severo ganha homenagem de aniversário da neta, Clara Buarque

A atriz e cantora Clara Buarqueencantou os seguidores ao compartilhar em suas redes sociais uma homenagem emocionante de aniversário à avó, Marieta Severo. Em seu Instagram oficial, a jovem publicou diversos cliques especiais da veterana e destacou o quanto a ama.

"Dia do meu grude! A minha melhor amiga faz 78 anos hoje. [...] Como eu amo te ter tão presente na minha vida, vovó! Você desperta o meu melhor. Amo te fazer rir, amo compartilhar a vida com você, e através dos seus olhos, da sua generosidade e genialidade, ver um mundo melhor. Que benção te ter tão inteira e cheia de saúde!", escreveu ela em um trecho da declaração.

Vale lembrar que Clara Buarque é filha do cantor Carlinhos Brown com Helena Buarque, herdeira de Marieta Severo e Chico Buarque. A veterana também é mãe de Sílvia e Luísa.

