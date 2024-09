Luana Piovani nega mágoa após confusão com Neymar: 'A máscara cai'

Em entrevista para programa de televisão português, Luana Piovani explicou confusão com o craque e voltou a fazer críticas

Luana Piovani voltou a se pronunciar nesta sexta-feira, 27, sobre a confusão com Neymar que ganhou as redes sociais em maio. Em uma entrevista para a televisão portuguesa exibida a modelo foi enfática sobre a sua opinião.

“Contra fatos não há argumentos. Isso já é antigo, mas o que aconteceu é que estávamos muito próximos da liberação de uma lei”, começou ela ao explicar a troca de farpas no programa.

A atriz explicou que decidiu se pronunciar nas redes sociais porque acreditava que a mudança na legislação poderia ser um risco. “Os donos do resort não iam querer misturar quem tem dinheiro e não tem. Eu não fiz nada, só fui para as redes sociais pedir pra assinar o abaixo assinado. Foi só o que eu fiz”, declarou ela.

Segundo ela, o caso ganhou muita repercussão por culpa de seu nome. “Outras pessoas já tinham feito isso, eu soube porque sigo uma ativista. Eu não sei se as pessoas acham que a receita da minha vida deveria ser diferente do que ela é, mas tudo. Que eu faço acham diferente. Isso gera curiosidade e engrandece as coisas. Talvez eu tenha sido um pouco mais enfática”, declarou ela.

Piovani disse que o episódio foi ruim para o craque. "Ele perdeu completamente a razão, o peixe morre pela boca. Foi ofensivo e aí o Brasil inteiro viu, cai a máscara. Uma hora cai a máscara. Mentira só funciona no teatro", declarou.

Questionada se ficou magoada, ela disse que não. “Não. O que me magoa é injustiça, é ver a fome, os prédios caindo no Líbano, saber de 40 mil mortos em Gaza, saber da violência doméstica aqui em Portugal. Esse tipo de coisa me magoa, me fere”. Ao final, ela ainda mandou um recado. "Ele [Neymar]], pra mim é como o Elon Musk, é um personagem poderoso que a gente percebe que cada dia quer ser mais poderoso", disse.

Em maio, Luana Piovani e Neymar trocaram críticas nas redes sociais. Tudo começou quando a atriz publicou em seu Instagram um vídeo da comunicadora socioambiental e atriz Laila Zaid. No conteúdo do vídeo, ela discute a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que pode "privatizar" as praias brasileiras.