Luana Piovani deve participar do BBB 25? Vote na enquete

Após comentário de seguidor, Luana Piovani alfineta sobre participação no BBB

O assunto Luana Piovani (47) no Big Brother Brasil voltou a repercutir no X/Twitter. É que a atriz foi novamente questionada, no último domingo, 21, se participaria do reality show da TV Globo. Sem papas na língua, a artista disparou: "Eles não têm coragem, nem dinheiro". O que você acha sobre ter Luana entre os integrantes do grupo Camarote no BBB 25?

Luana Piovani deve participar do BBB 25? Sim

Não

FÃ QUER LUANA NO BBB

"Queria ver você no BBB, mas acho que não vai rolar, né?", escreveu uma internauta, no Instagram. Luana, então, respondeu: "Eles não têm coragem, nem dinheiro".

No início deste ano, em entrevista ao Pod Delas, a artista detonou o programa. "Isso é um grande Coliseu. O Big Brother e o que é? É você ver o outro na merda. Eles ganham com a desgraça alheia. Eu acho uma loucura", disse ela, acrescentando sobre a possibilidade de participar do BBB: "Seria o maior dinheiro que eles já ganharam na face da terra, só se fosse o maior dinheiro que eu ganharia na face da terra".

CORTE DE CABELO REPROVADO

Luana Piovani usou as redes sociais, no último domingo, 21, para comentar o novo visual do filho Dom, que está morando com o pai, Pedro Scooby (35). Após o surfista publicar um vídeo raspando os cabelos descoloridos do menino, a atriz e apresentadora decidiu opinar publicamente e se mostrou contrária à transformação do herdeiro.

A artista afirmou ser contra as mudanças capilares nos filhos, pois acredita que isso pode prejudicá-los no futuro. No entanto, ela revelou que Scooby pediu autorização antes de raspar o cabelo de Dom e de Bem: “Ele me perguntou (agora pergunta, deve ter cansado de tomar coió na net) se podia, tanto o Dom como o Bem”, iniciou.

“Sou contra, esses meninos com 30 anos vão estar carecas, mas sempre sou voto vencido porque ele pergunta depois de ter "vendido" a ideia pras crianças, então disse sou contra, mas não proíbo, até porque não adiantaria”, disse Luana. “Acho que ficam lindos, mas acho que os bulbos vão tudo apodrecer”, completou. Por fim, ela aproveitou para fazer um desabafo: “Só sou a mãe, né? Não a heroína, o papel do herói não me foi dado”.

Vale lembrar que Luana e Pedro foram casados por seis anos e tiveram três filhos juntos. Agora separados, a atriz e o atleta moram em países diferentes e costumam trocar farpas na web.

Enquanto a atriz mora em Portugal com os gêmeos, Bem e Liz, que também estão passando uma temporada no Brasil com o pai, o surfista mora com o primogênito no Rio de Janeiro.