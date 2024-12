Lisa Kudrow fala sobre luto após morte de Matthew Perry: “Tragédia”

Matthew Perry foi encontrado morto aos 54 anos na piscina de sua casa na Califórnia, em outubro de 2023; Lisa Kudrow falou sobre luto

Lisa Kudrow, famosa por dar vida para Phoebe na série 'Friends', falou sobre a morte de Matthew Perry, em outubro do ano passado, e o processo de luto. Em nova entrevista ao ET!, a atriz de 61 anos falou sobre Lydia, sua personagem em 'No Good Deed', série de comédia da Netflix que estreia no dia 12, quando foi perguntada se a personagem, que vive problemas e como a série, a ajudou a lidar com a dor.

"Não sei se isso ajudou em algo. É outra 'pessoa', e uma tragédia diferente. Mas as coisas meio que se encontram e eu não sabia o que era eu [sentindo] e o que era [da personagem], 'estou misturando as coisas?'", contou a atriz. "Às vezes isso era um problema", admitiu. "Então não se isso me ajudou, tanto para fazer a Lydia quanto pessoalmente no meu luto", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lisa Kudrow (@lisakudrow)

Recentemente Jennifer Aniston também falou sobre seu luto por perder o colega publicamente, na data em que a morte do ator completou um ano. Em suas redes sociais, a apresentadora e atriz abriu um álbum de fotos antigas com o colega de elenco e até incluiu um registro de um dos últimos encontros do elenco de ‘Friends’ com o eterno ‘Chandler Bing’.

Em seu perfil no Instagram, Jennifer decidiu resgatar alguns cliques antigos ao lado de Matthew, que faleceu em 28 de outubro do ano passado. Entre os registros, eles aparecem bem jovens, se abraçando nos bastidores da série icônica. Além disso, a atriz compartilhou momentos de carinho e um clique dos amigos abraçados nas gravações do último episódio. Para finalizar a sequência, Aniston compartilhou uma foto em que Matthew aparece sorridente, já mais velho.

Como Matthew Perry morreu?

Matthew Perry faleceu aos 54 anos de idade no dia 28 de outubro de 2023. Ele morreu na banheira de hidromassagem de sua casa em Los Angeles. Ele foi encontrado inconsciente dentro da água e a morte foi declarada no local. A autópsia realizada na época indica que ele morreu devido aos “efeitos agudos da cetamina”, combinados com outros fatores.