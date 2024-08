Karoline Lima decide remover algumas de suas tatuagens

A digital influencer Karoline Lima resolveu remover algumas de suas tatuagens e mostrou todo o processo em suas redes sociais

Em suas redes sociais, Karoline Lima sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 28, a digital influencer resolveu remover algumas tatuagens com um procedimento a laser.

Primeiro, a famosa retirou a micropigmentação das sobrancelhas, que estava em um tom mais escurto do que seus cabelos. "Quero tirar esse fundo escuro da minha sobrancelha, para pintar da cor que eu bem entender. Nem combina mais", disse ela.

A loira aproveitou a oportunidade para remover algumas tatuagens também. Uma delas é o desenho de uma boca humana com presas e língua de cobra. "Eu não sei, sinceramente, o que eu tinha na cabeça. Qual o problema que eu estava passando na minha vida para eu ter decidido fazer essa tatuagem. Teoricamente, é uma boca com língua e dentes, um negócio estranho, só que quando você vê de longe, imagina o quê? Uma per****. Só consigo ver isso", disse ela.

A famosa também removeu a sigla ATR, que representa a agência de talentos criada pelo Youtuber Pedro Rezende. "Eu já vou aproveitar para tirar e, dependendo de quanta dor eu sentir, vou tirar outras".

Por fim, Karoline Lima deu sua opinião sobre o procedimento. "Galera, senti mais dor na tatuagem do que na sobrancelha. Dizem que a sobrancelha dói mais, mas acho que é muito de cada pessoa. Senti desconforto, mas não senti dor. E é bem rápido", disse.

Susto

A influenciadora digital Karoline Lima contou que levou um susto com a saúde da filha, Cecília, de dois anos, fruto do relacionamento dela com Éder Militão. Ela usou as redes sociais para contar que precisou levar a pequena ao hospital, que estava passando mal por conta de uma virose.

Nos stories do Instagram, ela compartilhou uma foto com a filha em seu colo e escreveu: "Cecília está dodói. Dia todo grudada em mim hoje, por isso o sumiço", disse. "Minha bichinha está com virose", contou ela na publicação seguinte.

Em seguida, ela contou o que aconteceu. "Voltei agora do hospital. Graças a Deus, ela já está melhor, hoje foi punk, Cecília passou o dia inteiro vomitando, teve diarreia, teve febre, não comeu nada. Levei ela logo no hospital para não ficar muito fraca, ela tomou soro, remédio para febre, já voltou para casa melhor, já está conversando e rindo. Hoje ela passou o dia chorando, só queria ficar no meu colo", relatou.