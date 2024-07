Karoline Lima chama a atenção ao mostrar foto do pé

Karoline Lima compartilha diversos momentos de sua rotina nas redes sociais e chamou a atenção ao mostrar uma foto do pé

Em suas redes sociais, Karoline Lima sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 18, a famosa apareceu logo de manhã para dar bom dia dos fãs.

Com um pijama rosa e uma trança no cabelo, a loira exibiu a sua ótima forma física. Porém, o que chamou mesmo a atenção dos internautas foi outro detalhe.

Em seguida, Karol mostrou alguns quadros que estava pintando e seu pé apareceu no fundo da imagem. Levando a situação com muito bom humor, ela ainda deu um zoom no dedão para mostrar o esmalte lascado. "Detalhes", escreveu ela.

Desabafo

Na quarta-feira, 17, Karoline Lima desabafou após entregar a filha, Cecília, de apenas dois anos, em meio à disputa pela guarda da menina com Éder Militão. Em suas redes sociais, a influenciadora digital confirmou que deixou a pequena passar um período com o pai, mas que não está com medo e vai continuar lutando na justiça.

Por meio dos seus stories do Instagram, Karoline apareceu após a polêmica e explicou o motivo de ter deixado sua herdeira com o pai: "Já vou adiantando que a Cecília está com o pai dela, já deixei ela no pai dela, provavelmente para comemorar o aniversário dela com ele agora e passar um tempo com ele e é isso", a influenciadora iniciou o relato.

"E não, não tenho medo de entregar a Cecília para passar um tempo com o pai dela porque eu sempre cumpri o combinado e não é agora que vou deixar de cumprir”, Karoline continuou a justificar sua decisão de deixar a pequena passar uma temporada com o pai, mesmo em meio ao recente imbróglio na justiça pela guarda da bebê.

Recentemente, o jogador de futebol foi à Justiça para pedir a guarda unilateral de Cecília, alegando alienação parental.