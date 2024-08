João Hadad descarta pausa na carreira após reality: 'Reconectando'

Em entrevista à CARAS Brasil, João Hadad fala sobre planos da carreira após ser vice-campeão de A Grande Conquista, reality da Record

Depois de passar quatro meses confiando em A Grande Conquista, da Record, João Hadad confessa que aos poucos tem retomado a rotina, mas diferente de alguns colegas de profissão que passaram pela mesma experiência, não vai dar uma pausa para descansar. Em conversa com a CARAS Brasil, ele falou sobre seu futuro pós reality.

"Quero curtir minha família, rever meus amigos e voltar a minha rotina! Confesso que eu ainda estou reconectando com a vida real daqui fora e ressignificando algumas coisas para aí sim pensar nos próximos passos e tirar do papel alguns projetos", diz o vice-campeão de A Grande Conquista.

Questionado se vai descansar da mídia por algum tempo, o influenciador garante que está focado nas oportunidades que estão surgindo após tamanha visibilidade. "Descansar da mídia não faz parte dos meus planos, hoje é o meu trabalho", adianta.

Sobre a possibilidade de entrar em novos realities, Hadad brinca que ainda não se sente esgotado com o formato e adoraria ter outras oportunidades. "Particularmente gosto muito de Reality Show, principalmente pelas trocas e experiência. Disposição para encarar mais um é o que não falta", se diverte o bonitão, que já esteve no De Férias com o Ex Brasil e Power Couple.

Popular nas redes sociais, onde possui mais de 1 milhão de seguidores apenas no Instagram, o capixaba tem curtido o carinho dos fãs que conquistou durante a temporada: "Receber o carinho dessa galera tá sendo muito especial. É muito gratificante sentir a empatia e a identificação que as pessoas criaram comigo. Estou muito feliz e realizado".