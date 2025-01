Iza encontra Taís Araujo em voo à Bahia e se surpreende com brincadeira

A cantora Iza e a atriz Taís Araujo se encontram em voo com destino a Salvador, Bahia, para curtir o Festival de Verão de Salvador 2025

A cantora Iza, de 34 anos, compartilhou um encontro inusitado com a atriz Taís Araujo, de 46, durante um voo de avião com destino à Salvador, na Bahia, neste fim de semana. As duas embarcaram na aeronave para curtir o Festival de Verão de Salvador de 2025, que aconteceu nos dias 25 e 26 de janeiro. Na ocasião, a famosa registrou como descobriu que era amiga sentada na poltrona ao lado.

No vídeo, publicado por meio dos stories de seu perfil no Instagram, a famosa divertiu-se com brincadeira sobre o tamanho dos pés e das mãos de Taís: “Você olha para o lado e fala: ‘Que pezinho bonitinho, que coisa linda, quem é a criança?”, falou ela, rindo ao mostrar a atriz sentada ao seu lado.

“Ai, gente, meu pé é muito pequeno cara”, respondeu Taís.

Iza ainda pediu para a amiga que elas colocassem suas mãos lado a lado para comparar o tamanho. “Meu deus do céu, Taís do Meiér, o que aconteceu?”, supreendeu-se Iza, brincando.

“Eu sou uma negrinha, você é uma negona”, republicou Taís, divertindo-se.

Iza e Taís Araujo se encontram em voo - Foto: Reprodução/Instagram

Iza curte dia de praia e arrasa em fotos de biquíni

Nesta segunda-feira, 27, a cantora Iza compartilhou, por meio de seu perfil no Instagram, algumas fotos em que aprece curtindo um dia de praia.

O momento de diversão acontece após a artista retomar a sua rotina após o nascimento da filha Nala, fruto do seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. A criança nasceu no dia 13 de outubro e tem sido a protagonsita da rede social da mamãe, que possui mais de 22 milhões de seguidores. Confira!

