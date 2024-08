Isis Valverde exibe look casual para levar o filho à escola: ‘Partiu’

Você usaria? Isis Valverde mostra que é gente como a gente ao exibir um look simples para levar o filho à escola em um dia de frio

Nesta quinta-feira, 29, Isis Valverde compartilhou um momento real de sua rotina nas redes sociais. Em seu perfil, a atriz mostrou que nem sempre está produzida e apareceu com um look casual e descomplicado enquanto levava o filho, Rael, de cinco anos, à escola em um dia de frio no maior estilo ‘gente como a gente’.

Nos stories do Instagram, Isis compartilhou uma foto encantadora na qual aparece de mãos dadas com o filho na porta de casa. No registro, a atriz está de cara limpa, vestindo calça e blusa de moletom, e usa uma pantufa e uma garrafa d'água como acessórios. Rael, por sua vez, está fofíssimo e quentinho com um conjunto de moletom.

“Partiu escola”, Isis legendou o registro com o herdeiro. Em seguida, a atriz compartilhou um vídeo dirigindo com o filho para levá-lo ao colégio. Ela mostrou que dispensou motorista e segurança, aparecendo sozinha com o pequeno no banco de trás, na cadeirinha do veículo. Ao final do vídeo, a atriz explicou que, após a escola, eles iriam ao médico.

Isso porque na última semana, ela compartilhou com os seguidores que precisou levar o filho, Rael, ao trabalho enquanto o pequeno, de apenas cinco anos, se recuperava de uma cirurgia nas amígdalas. Segundo informações compartilhadas pela assessoria da atriz à Quem, o menino está bem e já voltou ao dia a dia normal.

Vale lembrar que Rael é fruto de um antigo relacionamento entre Isis Valverde e o modelo André Rezende. Atualmente, a atriz está noiva do empresário Marcus Buaiz e é madrasta de João Marcus Buaiz, de 12 anos, e João Francisco Buaiz, de 9. Em suas redes sociais, eles frequentemente compartilham fotos dos meninos brincando juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde revela que só sentiu o 'amor de mãe' aos oito meses do filho:

Na última segunda-feira, 29, Isis Valverde participou do programa ‘Sábia Ignorância’, comandado por Gabriela Prioli no GNT. Durante a entrevista, a atriz refletiu sobre a maternidade e compartilhou um momento de vulnerabilidade ao admitir que só compreendeu o verdadeiro amor de mãe quando seu filho, Rael, completou oito meses de vida.