Isabel Veloso fez apresentador chorar ao falar de câncer terminal; relembre

Revoltados, internautas resolveram resgatar um momento bastante emocionante, em que a influenciadora digital Isabel Veloso (18), fez o apresentador Rogério Vilela (53) chorar copiosamente enquanto a jovem falava sobre seus últimos dias de vida, no podcast Inteligência Ltda. A paranaense, grávida do primeiro filho, ficou famosa em todo o País ao compartilhar o relato da luta que trava contra um câncer de Linfoma de Hodgkings, descoberto em 2021, e anunciar que estava em estágio terminal. Contudo, houve uma grande reviravolta no caso após a médica que cuida dela afirmar que não há câncer terminal e que o tumor está pequeno e estagnado.

Em abril deste ano, Isabel foi convidada para participar do programa comando por Vilela, exibido no YouTube. Mal conseguindo falar, por estar bastante emocionado, o apresentador perguntou: "O que você queria deixar para o pessoal que está assistindo? Para depois que você se for, algumas palavras, fique à vontade". A jovem, então, respondeu: "Sei que quando eu me for, vai ser um momento muito de alívio, mas sei que não vou ter mais lembrança nenhuma, mas eles vão, vocês vão. Nem falaria nada, só pediria que vivam, que respirem por mim o que não pude respirar, que vivam o que não mude viver, que amem o que não pude amar. Aproveitem seu filho como eu nunca vou poder viver a experiência… Só vivam”.

Ao relembrarem a entrevista no X, antigo Twitter, internautas criticaram. "E esse querido, que se acabou de chorar por causa do "câncer terminal" da Isabel Veloso e não é terminal nada", disparou um usuário. "Tadinho do Vilela. Ele se emociona fácil, mas estando diante dessa mentira, até eu chorei", falou outro. "Eu assisti esse episódio, e chorei também. Foi bem triste", comentou mais um.

e esse querido que se acabou de chorar por causa do "câncer terminal" da Isabel Veloso e não é terminal nada pic.twitter.com/mYmJZH4u3T — Matheus (@odontinho) August 27, 2024

DECLARAÇÃO DA MÉDICA

Recentemente, em entrevista ao Gshow, a médica Melina Branco Behne afirmou que Isabel não sofre de câncer terminal e o tumor dela está pequeno e estagnado. "O quadro clínico da Isabel está estável, o tumor está pequeno, com o crescimento estagnado e ainda com o controle importante dos sintomas que ela sentia", informou. "A Isabel não está em estágio terminal! E sim, apenas, sob cuidados paliativos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os cuidados paliativos são uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam problemas associados a doenças graves, incuráveis e que ameaçam a vida", finalizou.

A declaração da especialista caiu como uma bomba na web. Diante de tamanha repercussão, a paranaense, que sempre recebeu muito apoio dos internautas, resolveu se pronunciar nesta terça-feira, 27. "Essa é a maior prova que eu não estava mentindo contra minha doença (…) Para os desinformados que estão de plantão aí, cuidando da minha vida. Minha doença, ela era uma doença terminal, devido a uma data prevista que eu tinha de tempo, eu tinha um tempo estimado de vida e não tinha certeza que a minha doença iria se estabilizar, mas ela se estabilizou e eu passo a não ser chamada de uma paciente em ‘estado terminal’ e sim em estado paliativo. Eu não sou uma paciente terminal, eu sou uma paciente em cuidados paliativos", comentou.

A fala da jovem, que alcançou mais de três milhões de seguidores no Instagram, também está repercutindo nas redes. Os internautas estão relembrando que ela afirmava que estava em estágio terminal da doença e compartilharam a informação descrita no perfil de Isabel.

Tadinho do Vilela ele se emociona fácil mas estando diante dessa mentira até eu chorei — Adenilton Gomes (@AdeniltonGome14) August 27, 2024

Eu assistir esse episódio, e cheirei também. Foi bem triste — Laila Raif♥️🖤 (@Lylacms) August 27, 2024