Heloísa Périssé descarta pressão para as filhas no meio artístico: 'Dou a maior força'

Em entrevista à CARAS Brasil, Heloísa Périssé fala sobre a relação com as filhas e comenta entrada no meio artístico

Após o inesperado fim do casamento com Mauro Farias (63), Heloísa Périssé (58) está focada na carreira e nos passos que as filhas têm dado no meio artístico. Antônia (18), a Tontom, tem feito sucesso nas redes sociais com vídeos em que surge cantando, já Luísa (25) comanda o Desencontro de Gerações, programa exibido pelo GNT.

Em entrevista à CARAS Brasil no estande de Tostitos, no Rock in Rio, a atriz conta ser a principal apoiadora das herdeiras na vida artística. Périssé diz que não trabalha com pressão para que as filhas sigam o mesmo caminho na vida pública, e que a decisão foi única e exclusivamente de ambas.

"Minha relação com as duas é maravilhosa, dou a maior força para que elas façam tudo o que elas quiserem fazer na vida delas. Sou uma mãe muito orgulhosa, muito babona, sou uma mãe coruja", comenta a estrela.

Em agosto, Tontom se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais após lançar o Tontom Perigosa, single do primeiro EP, o EP Mania 2000. A jovem está certa de que quer seguir carreira artística e se considera uma pessoa criativa.

Luisa se uniu com a mãe para apresentar um programa de debates sobre as diferenças e afinidades entre gerações, sempre com uma dupla de convidados famosos de idades distintas. A atração é exibida toda sexta-feira, às 21h45 pelo GNT.

"No Desencontros de Gerações eu e a Luísa dividimos experiências com outras duplas de gerações diferentes. Foi a Déa Lúcia, a Ingrid Guimarães, Raphael Vicente, Lúcio Mauro Filho... Está sendo maravilhoso", revela ela sobre o programa que estreou no dia 27 de setembro.

O outro lado da fama

Apesar de apoiar as filhas, Heloísa reconhece que o meio de figuras públicas tem um lado que pode ser cruel, principalmente falando das redes sociais. A artriz, no entanto, está certa de que as duas vão tirar de letra todos os desafios que forem encontratados pela frente.

"Elas são muito tranquilas, as minhas filhas têm mente aberta, então elas postam coisas boas, claro que pessoas gostam, já outras não, mas paciência. Elas estão vivendo", pontua.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE E HELOÍSA PÉRISSÉ: