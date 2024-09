Ferrugem impressiona ao exibir novo físico sem camisa após perder 33 kg

Após eliminar 33 kg, Ferrugem impressiona seguidores ao postar fotos sem camisa e compartilha detalhes de seu processo de emagrecimento

Na noite da última quinta-feira, 26, Ferrugem usou as redes sociais para compartilhar uma foto ao lado de sua esposa, Thais Vasconcellos. No entanto, o que realmente chamou a atenção dos seguidores foi o novo físico do cantor de pagode, que posou sem camisa e exibiu sua transformação após adotar um novo estilo de vida e perder 33 kg.

Em seu perfil oficial no Instagram, Ferrugem compartilhou uma foto posando no espelho ao lado da esposa, Thais. Assim como a influenciadora digital, o cantor exibiu seu físico ao surgir sem camisa, revelando parte de sua transformação. Com um abdômen mais definido após a significativa perda de peso, ele chamou a atenção dos seguidores.

Nos comentários, seguidores perguntaram se ele havia feito cirurgia bariátrica ou qual método utilizou para emagrecer. Ferrugem não fugiu das perguntas explicou que adotou um estilo de vida mais saudável, com foco não apenas no emagrecimento, mas também em sua saúde, para garantir um futuro melhor ao lado da esposa e das três filhas.

“Irmão, tô no corre pra chegar em um objetivo que a cada dia tá mais próximo. Acompanhamento médico pela Clínica Rainer Moreira, dieta levada a sério e treinos de no mínimo uma hora e meia de segunda a sexta. Sem ansiedade e afobação pra chegar. Tô nessa tem 40 dias e pretendo ficar pro resto da vida”, Ferrugem comentou.

“Sem saúde não tenho como cuidar dos meus quatro amores”, disse o cantor, que já revelou seu peso desde que iniciou o processo há alguns meses: “Resolvi mudar, e nessa brincadeira foram 33 kg. Estava com 90% das articulações inflamadas, com 126 kg. Não tinha mais roupa para comprar roupa em loja comum, tinha que mandar fazer”, ele contou a Quem.

“Fiquei seis meses completamente regrado com horários, quantidades e alimentos. Passei por um acompanhamento médico. Me fez muito bem. Dormia e acordava com dor de cabeça, cansado, parecendo que nem tinha dormido. Agora durmo e acordo cedo, disposto a fazer exercício físico”, Ferrugem compartilhou detalhes de sua jornada.

Ferrugem fez alerta após passar por cirurgia de emergência:

Apesar de estar celebrando uma nova fase em sua carreira, o cantor Ferrugem passou por um susto recentemente! Em uma entrevista exclusiva concedida à CARAS Digital, o pagodeiro revelou novos detalhes sobre seu estado de saúde e a cirurgia de colecistectomia laparoscópica de urgência que precisou realizar em junho de 2023.

Ferrugem precisou ser operado às pressas e adiar sua agenda de shows após sentir fortes dores abdominais e falta de ar, mas ele contou que os sintomas não eram recentes: “Fiquei apavorado, em primeiro lugar fui ao médico fazer um exame, já imaginava que era vesícula, já tinha ido no médico há uns três anos e ele disse que tinha uma pedrinha”, relatou.