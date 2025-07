Fernanda Paes Leme recorda o último encontro com Preta Gil: 'Saudade sem fim'

A apresentadora Fernanda Paes Leme usou as redes sociais nesta quarta-feira, 30, para prestar mais uma homenagem para a cantora Preta Gil

A apresentadora Fernanda Paes Leme usou as redes sociais nesta quarta-feira, 30, para prestar mais uma homenagem para a cantora Preta Gil, que morreu no último dia 20 de julho após a batalha contra o câncer. Na publicação, ela recordou o último encontro com a amiga.

Na véspera de sua viagem aos Estados Unidos, Preta Gil recebeu amigos para um almoço especial de Dia das Mães, no dia 11 de maio de 2025. O encontro especial contou com a presença da atriz Fernanda Paes Leme, do apresentador Gominho, de sua ex-nora Laura Fernandez e da netinha Sol de Maria, entre outros, que celebraram a data com muito amor ao lado da filha de Gilberto Gil.

Na ocasião, Fernanda se declarou para a amiga após o encontro: "Ontem me nutri de amor, fé e afeto com minha Tchuca. A Preta Gil tem o dom de transformar o ambiente e o mundo em um lugar melhor. Te amo e conte sempre comigo". Nos comentários, Preta reagiu: "Te amo infinitamente".

Ao repostar o momento nos Stories, a atriz declarou: " Última vez que te encontrei foi no Dia das Mães, um dia antes de sua viagem... Hoje faz um pouco mais de uma semana de sua partida desse plano... bateu saudade sem fim de você, Tchuca".

Storie de Fernanda Paes Leme no Instagram

A morte de Preta Gil

Vale lembrar que Preta Gil morreu enquanto estava em Nova York, nos Estados Unidos, para o tratamento contra o câncer no intestino, diagnosticado em 2023. O corpo de Preta Gil chegou ao Brasil poucos dias após seu falecimento e foi velado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro com a presença de familiares, amigos e fãs. Por fim, o último adeus aconteceu em uma cerimônia de cremação fechada para a família.

