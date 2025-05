Preta Gil reúne amigos na véspera de viagem para iniciar novo tratamento contra câncer

A cantora Preta Gil recebeu amigos para um almoço especial de Dia das Mães neste domingo, 11, em seu apartamento em São Paulo

A cantora Preta Gilrecebeu amigos para um almoço especial de Dia das Mães neste domingo, 11, em seu apartamento em São Paulo. O encontro aconteceu na véspera de sua viagem aos Estados Unidos, onde dará seguimento ao tratamento contra o câncer no intestino, diagnosticado em 2023.

O encontro especial contou com a presença da atriz Fernanda Paes Leme, do apresentador Gominho, de sua ex-nora Laura Fernandez e da netinha Sol de Maria, entre outros, que celebraram a data com muito amor ao lado da filha de Gilberto Gil.

Em uma das postagens de agradecimento pelo dia especial, o amigo da artista, Pedro Rocha, escreveu que Preta embarca nesta segunda-feira, 12, para iniciar o tratamento experimental contra o câncer no exterior, como ela já havia anunciado.

"Em pleno dia das mães, um bloco da Preta Gil improvisado mas cheio de amor. Preta parte amanhã para continuar a busca por sua cura e eu e todo mundo desejamos que tudo corra bem na próxima fase do tratamento. A gente te ama muito, Preta" , escreveu ele ao compartilhar fotos do dia especial.

Qual é o diagnóstico de Preta Gil?

O tumor original de Preta Gil foi um câncer no reto, removido após tratamento com quimioterapia seguido de cirurgia. A doença retornou no segundo semestre de 2024, quando seis novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático. Eles foram retirados em uma cirurgia de 21 horas realizada em dezembro do mesmo ano.

Em recente entrevista à 'Revista Ela', Preta comentou sobre sua fé em meio ao tratamento e ressaltou que foi salva pelo amor de familiares e amigos, que sempre estiveram ao seu lado desde o início de tudo. "Em muitas horas, pensei: ‘Não vou aguentar...’. Achei que não fosse suportar tanta dor. Dor física, dor na alma, dor no coração", declarou ela.

"É por isso que falo tanto sobre a importância da saúde mental. Não é fácil passar pelo que passei e continuar sorrindo, sendo positiva. Fui salva pela minha fé e pelo amor dos meus amigos e da minha família", acrescentou a cantora.

