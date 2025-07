Detalhe fora do comum roubou a cena na cremação de Preta Gil

Cerimônia de cremação do corpo de Preta Gil teve um detalhe fora do comum que ela pediu em seus desejos para a despedida

O velório e a cremação do corpo da cantora Preta Gil aconteceram nesta sexta-feira, 25, no Rio de Janeiro. Em meio a muita emoção dos amigos e familiares, um detalhe chamou a atenção. A estrela deixou vários pedidos sobre como deseja que fosse o seu último adeus e solicitou um bar de drinques sem álcool na sala da cremação.

O bar de drinques na cremação é algo totalmente fora do comum e surpreendeu a família dela. Inclusive, um dos irmãos dela, José Gil, falou sobre o item inesperado ao conversar com a imprensa. "Teve de tudo, até um bar de drinks, os amigos mais lindos, as músicas mais lindas, tudo de mais lindo que ela imaginava, o cortejo…”, disse ele , que ainda comentou sobre a emoção do adeus. "Foi a despedida da despedida. Está todo mundo muito triste, mas ao mesmo muito felizes. Tudo o que Pretinha botava a mão, tudo o que ela tocava se transformava em atos grandiosos, por menores que fossem os gestos. Eu acho que hoje, mais uma vez um ato grandioso da Pretinha, uma despedida grande como ela merecia, com tantos amigos, tantas pessoas que ela amava”, declarou.

O velório de Preta Gil aconteceu durante a manhã e o início da tarde no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O local foi aberto ao público e também recebeu diversos amigos famosos da cantora e sua família. Logo depois, o corpo dela seguiu em cortejo no carro dos Bombeiros pelas ruas da cidade até o cemitério. Por fim, a família e os amigos mais próximos se reuniram em uma cerimônia de cremação, que acabou no final da tarde e marcou o último adeus para a cantora.

A morte de Preta Gil

Preta Gil morreu aos 50 anos no dia 20 de julho de 2025 enquanto estava nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental contra o câncer. Ela foi diagnosticada em 2023 com um tumor colorretal e realizou cirurgias e tratamentos com quimioterapia contra a doença. Porém, ela teve metástases em 2024 e retomou o tratamento, mas seu caso se agravou e ela não tinha mais possibilidade de tratamento no Brasil. Em maio de 2025, a estrela viajou para os Estados Unidos para buscar novos tratamentos por lá, mas seu caso se agravou e ela veio à óbito.

