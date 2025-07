Abalada, Fernanda Paes Leme relembra fotos com Preta Gil

Dias após a morte de Preta Gil, Fernanda Paes Leme relembra fotos de momentos especiais com a cantora e se despede de forma comovente

A apresentadora Fernanda Paes Leme fez mais uma homenagem para Preta Gil. Abalada com a morte de sua grande amiga, a famosa relembrou cliques de momentos felizes que viveu ao lado da cantora ao longo dos anos.

Nesta sexta-feira, 25, dia do velório da artista, a mãe de Pilar resgatou os registros com a falecida e fez a declaração em silêncio. Fernanda Paes Leme colocou apenas coração ao exibir as lembranças que levará para sempre com ela.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora explicou o motivo de não ter participado de depoimentos sobre a cantora na televisão. A famosa ainda falou sobre não ter mais Preta Gil em sua vida e a filha crescer sem a presença da "tia".

Fotos: Reprodução/Instagram

A atriz Carolina Dieckmmann acompanhou Preta Gil nos últimos dias de vida da cantora. Mesmo em meio à gravações de Vale Tudo, novela das nove, a loira foi para Nova York, nos EUA, ver a amiga, que estava tentando um tratamento experimental por lá.

Neste domingo, 20, após o anúncio da morte da filha de Gilberto Gil, a intérprete de Leila postou algumas fotos ao lado da amiga, mostrando como ficaram nos últimos dias antes dela partir. Depois disso, em seus stories, Carolina Dieckmmann publicou mais um clique com a cantora. Veja mais aqui!