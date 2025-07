Regina Casé atende pedido feito por Preta Gil antes da morte: 'Como ela me mandou'

A apresentadora e atriz Regina Casé usou as redes sociais para compartilhar que atendeu a um pedido feito por sua amiga, a cantora Preta Gil

A apresentadora e atriz Regina Casé usou as redes sociais nesta segunda-feira, 28, para compartilhar que atendeu a um pedido feito por sua amiga, a cantora Preta Gil, que morreu no último dia 20 de julho após a batalha contra o câncer. Na publicação, ela mostrou seu encontro com a família do cantor Danrlei Orrico, conhecido como O Kannalha.

Ao compartilhar uma foto ao lado da avó de O Kannalha, Regina escreveu: "Fui fazer o que Preta Gil me pediu pra fazer! Mais um presente que ela me deu!" . Em seguida, mostrou que durante a visita experimentou o acarajé feito pela mãe do cantor.

"Fiz tudo direitinho como ela me mandou... passamos o dia falando e lembrando dela... que gente maravilhosa você trouxe pra perto de mim, Preta", declarou a artista. Logo depois, elogiou: "Acarajé ma-ra-vi-lho-so!". "Dona Jandira, vó de O Kannalha, é uma mina de ouro! A Bahia me entregando tudo que minha alma precisava neste momento...", finalizou.

Stories de Regina Casé no Instagram

Regina Casé exalta legado de Preta Gil

A CARAS Brasil esteve presente na despedida da filha do cantor Gilberto Gil na última sexta-feira, 25. Na ocasião, Regina Casé aproveitou para falar sobre sua relação com Preta Gil e reforçou a importância da artista para a cultura brasileira.

"Eu acho que a despedida da Preta, ver a Cinelândia lotada, o percusso de lá até aqui, foi a concretização do amor que o Rio de Janeiro e o Brasil têm por ela. Mostrou o tanto que ela é amada, adorada. Não é à toa", confessou a apresentadora.

E reforçou o legado de Preta Gil e a importância da artista para toda a cultura brasileira: "Ela é uma das mulheres mais importantes do Brasil! Ela libertou muita gente que estava presa, como se fosse uma prisão mesmo", disse.

