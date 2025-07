Morre Preta Gil, aos 50 anos, após luta contra o câncer

Preta Gil morre aos 50 anos enquanto estava nos Estados Unidos para tratamento experimental contra o câncer

A cantora Preta Gil morreu neste domingo, 20, aos 50 anos de idade. Ela lutou pelos últimos dois anos contra as complicações de um câncer no intestino. A estrela estava nos Estados Unidos nos últimos meses para passar por um tratamento experimental contra a doença depois de esgotar suas possibilidades no Brasil.

Quem foi Preta Gil?

Nascida no dia 8 de agosto de 1974, a cantora Preta Gil é filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha. Ela começou a carreira musical na década de 2000, quando lançou seu primeiro álbum, chamado de Prêt-à-Porter. Ela gravou diversos álbuns e projetos musicais ao longo de sua carreira.

Sempre com uma presença impecável no palco, a artista fez shows memoráveis e até criou seu bloco de carnaval. Querida no meio dos famosos, ela construiu grandes amizades ao longo de sua trajetória.

Ela também foi empresária e teve sua própria produtora no ramo da música e marketing.

Preta Gil teve um único filho, Francisco Gil, fruto do relacionamento com o ator Otávio Müller.

Qual é o tipo de câncer de Preta Gil?

O tumor original de Preta Gil foi o câncer no reto, que foi removido em uma cirurgia após tratamento com quimioterapia. A doença retornou no segundo semestre de 2024, quando 6 novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático, e removidos em cirurgia com duração de 21 horas que aconteceu em dezembro de 2024.

Hoje em dia, a cantora usa a bolsa de colostomia de forma definitiva. "Eu estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Sim, eu tive que colocar uma bolsa de colostomia dessa vez definitiva e não provisória, como foi a do ano passado. Dessa vez, eu vou ficar pra sempre com essa bolsinha. Eu sou muito grata a ela por isso, estou me acostumando e as enfermeiras de ileostomia me dando aulas, dicas de como vai ser em casa”, afirmou ela quando colocou o aparato.

