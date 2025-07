Famosos se despedem de Preta Gil em velório no Rio de Janeiro

Amigos famosos se reúnem no velório da cantora Preta Gil no Theatro Municipal do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 25

O velório da cantora Preta Gil aconteceu nesta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro com a presença de amigos, familiares e fãs. A cerimônia de despedida foi aberta ao público e recebeu uma grande fila de admiradores que foram se despedir da artista.

Entre os amigos famosos estavam Tiago Abravanel com seu marido, Fernando Poli, Taís Araujo,Danilo Faro, Malu Mader, Claudia Abreu, Alice Wegmann, Francisco Gil, Thiaguinho e Carol Peixinho.

O velório de Preta Gil acontecerá até às 13h. Logo depois, o caixão seguirá em cortejo pelas ruas do Rio de Janeiro até o cemitério. Lá, apenas a família e os amigos mais próximos vão participar da cerimônia de cremação.

Alice Wegmann - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Carol Peixinho e Thiaguinho - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Malu Mader e Claudia Abreu - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Mylena Ciribelli - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Fernando Poli e Tiago Abravanel - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Danilo Faro - Foto: Webert Belicio / Agnews

Taís Araujo - Foto: Thiago Mattos / Brazil News

A morte de Preta Gil

Preta Gil morreu aos 50 anos no dia 20 de julho de 2025 enquanto estava nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental contra o câncer. Ela foi diagnosticada em 2023 com um tumor colorretal e realizou cirurgias e tratamentos com quimioterapia contra a doença. Porém, ela teve metástases em 2024 e retomou o tratamento, mas seu caso se agravou e ela não tinha mais possibilidade de tratamento no Brasil. Em maio de 2025, a estrela viajou para os Estados Unidos para buscar novos tratamentos por lá, mas seu caso se agravou e ela veio à óbito.

