Felipe Theodoro se emociona ao falar de pai e revela: 'Trabalha até hoje'

Durante o programa Desconecta Rio, da TV CARAS, Felipe Theodoro compartilhou história emocionante sobre seu pai e comemorou conquistas em carreira

Depois de conquistar espaços inimagináveis nos últimos anos, Felipe Theodoro conta que a maior inspiração de sua vida vem da simplicidade dos seus pais. Em participação no programa Desconecta Rio, da TV CARAS, ele contou que uma de suas maiores satisfação é proporcionar a felicidade de sua família.

"Eles têm a casa deles, mas hoje eles participam das minhas conquistas", conta o artista, que conta com mais de 4 milhões de seguidores apenas no Instagram. Segundo Felipe, apesar dele conseguir manter a família de maneira confortável, os pais seguem trabalhando normalmente.

O influenciador revela que entendeu os motivos do pai em seguir trabalhando após vivenciar um episódio marcante. "Meu pai falou assim: 'eu posso limpar sua piscina?' Eu falei: Pai, você quer ir lá para casa para limpar a piscina?'. Aí você entende a importância de pequenas coisas, pra ele isso é o auge, por estar na minha casa e limpar a minha piscina e estar participando, é uma razão de viver pra ele. Meu pai trabalha até hoje".

Hoje podendo vestir marcas de luxo e viajar para diversos países, ele conta que é muito prazeroso conseguir compartilhar seus ganhos com a família, que faz questão de estar presente em todas as conquistas. "Você começa a querer realizar os sonhos dos seus, aqueles que tiveram a vida toda com você. E ele, não. Ele só quer estar presente. Então acaba que ele trabalha até hoje", diz emocionado.

"Se a gente tirar isso deles, não sobra nada. Eles vibram com as nossas conquistas, mas é algo que mexe com a gente. Então, hoje o que a gente prioriza é proporcionar o que for de melhor pra eles. Se eu puder proporcionar, é prazeroso", afirma.

