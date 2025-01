Ex-BBB Paulinha Leite comemora um ano de casamento e se declara

A ex-BBB Paulinha Leite celebrou um ano de casamento com o americano Dakota Ballard e fez questão de se declarar para o amado

Em suas redes sociais, Paulinha Leite sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores.

Nesta quinta-feira, 30, a ex-BBB completou um ano de casada com o americano Dakota Ballard. Em sua conta no Instagram, a famosa fez questão de se declarar para o amado.

Nas fotos publicadas por Paula, ela surgiu usando um vestido branco ao lado do amado em um lugar bastante florido.

"Bodas de papel. Te amo, Dakota Ballard. Eu te lia nos livros quando eu era pequena. Papai do céu obrigada", escreveu ela na legenda da publicação, que rapidamente recebeu inúmeros comentários. "Dois lindos. Amor para a vida toda", escreveu uma internauta. "Lindos de viver", disse outra. "Casal de milhões", comentou uma terceira.

Casamento luxuoso

A ex-BBB Paulinha Leite está casada! Ela oficializou sua união com o norte-americano Dakota Ballard em uma cerimônia religiosa na igreja em Boa Vista, Roraima.

Nas redes sociais, ela mostrou os detalhes da cerimônia e da festa, que durou até o amanhecer. Na igreja, o casal escolheu uma decoração luxuosa, que contou com várias flores até no teto do local e espelhos no chão do corredor principal.

Para o grande dia, a noiva teve dois vestidos. Um deles foi no estilo clássico de princesa, com saia volumosa e muito brilho, para a cerimônia religiosa. Na festa, ela trocou o look por um vestido mais curto e com bordados de renda.

Paulinha e Dakota se conheceram por um aplicativo de relacionamentos quando ela foi estudar nos Estados Unidos. Eles assumiram o romance publicamente em 2022. O noivo é natural do Texas, nos Estados Unidos, é empresário e trabalha na área da construção civil.

Em entrevista à CARAS Brasil, ela revelou que não sonhava em se casar, e que começou a pensar na cerimônia após conhecer o marido.

"O sonho de casar, eu nunca tive. Comecei a ter depois que eu conheci meu marido, porque ele sempre quis", começou Paulinha Leite. "Ele é o mais romântico da relação, por mais que eu seja romântica, ele consegue ser mais do que eu."

Ela contou que todo o casamento foi idealizado por ela e pelo marido, incluindo os detalhes de montagem e passos da cerimônia. "Fui montando como seria junto do meu marido. É muito estranho chamar ele de marido [risos]. Eu não mudaria nada."

