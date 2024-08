Ex-BBB Michel explica ‘climão’ com Wanessa e entrega detalhe oculto: ‘A gente estava fingindo’

Em entrevista à CARAS Brasil, Michel Nogueira abre o jogo sobre "climão" com Wanessa na casa da cantora

Um reencontro de ex-BBBs na casa de Wanessa Camargo, neste domingo, 11, chamou atenção dos fãs do reality show. Na ocasião, Michel Nogueira, que também participou do BBB 24 com a cantora, teria sido ignorado ao tentar abraçá-la. O suposto "clima" tomou conta das redes sociais e rendeu uma série de especulações.

Em entrevista à CARAS Brasil, Michel diz que a situação embaraçosa não passou de algo combinado e ressalta que sua relação de amizade com a intérprete de Amor, amor vai de vento em popa. Segundo ele, tudo teria sido encenado para trolar Beatriz Reis, que também esteve no reencontro.

"Eu tomei até um susto [com os comentários], mas isso não aconteceu. Ela não me ignorou. Ali, para quem acompanha a gente, viu nos nossos stories que a gente tinha marcado uma resenha na casa da Wanessa. Só que a Bia, ela atrasou muito. E aí na hora que ela chegou, a gente resolveu brincar com ela, pegar ela ali na zoação e a gente estava fingindo que a gente tava indo embora. E ela chegando, então foi isso que aconteceu", explica.

"As pessoas começaram a publicar, a republicar esse vídeo falando sobre que ela tinha ignorado meu abraço na hora de ir embora. Mas tudo não passava de uma brincadeira e a gente só tava fingindo ali. Para despedir dela e da Bia para ir embora", completa.

Amizade com Wanessa

Michel diz que a filha de Zezé Di Camargo é uma das pessoas mais próximas dele desde que deixou o Big Brother. Segundo ele, a convivência na casa mais vigiada do país permitiu a construção de um laço forte e recíproco.

"Minha relação com a Wanessa é uma relação assim muito, muito boa, a gente acabou criando uma proximidade muito grande depois do programa, de muito carinho, de muito amor, de companheirismo mesmo. Wanessa tem me ajudado muito aqui fora quando eu preciso de alguma coisa, ela sempre tá ali em prontidão pra tá me ajudando e não é à toa que a gente tá tendo esse vínculo aqui fora, essa proximidade", revela.

"Não tem como uma pessoa me chamar pra ir na casa dela e me ignorar, então isso não existe e a nossa relação cada dia que passa se torna mais forte e é uma pessoa que eu amo muito que eu quero manter no meu ciclo", conclui.

