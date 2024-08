Ex-BBB congela óvulos e define quando vai engravidar após o casamento

Ex-BBB vai subir ao altar em cerimônia religiosa que será realizada em Trancoso, na Bahia

Amanda Gontijo (33) se casou no civil na semana passada em uma cerimônia que contou com familiares e padrinhos. Prestes a oficializar a união com o cirurgião plástico Danilo Monteiro no religioso, ela revela à CARAS Brasil planos para ser mãe.

A ex-BBB congelou os óvulos para realizar o sonho da maternidade em um momento especial e planejado pelo casal. "Estamos no processo de congelamento, prefiro congelar agora pra poder engravidar quando for o momento certo, quem sabe, em 2 anos."

À reportagem, ela conta que a cerimônia religiosa está marcada para novembro em Trancoso, na Bahia. O momento especial será reservado para convidados selecionados a dedo, o que inclui uma lista de alguns ex-BBBs, como Letícia Santiago e Marcelo Zagonel.

"A lista está bem restrita, família e poucos amigos. Teremos alguns amigos que participaram do meu BBB, como Marcelo Zagonel (37), Tatiele Polyana (32) e Letícia Santiago (37). Erika Schneider (33), amiga de uns 10 anos também [estará presente e] será madrinha", revela ela, que participou da décima quarta edição do Big Brother Brasil.

Perrengue antes do 'SIM'

A ex-BBB encarou um perrengue horas antes de se casar no civil com o marido. Em Florianópolis, Santa Catarina, para participar de um congresso, ela ficou presa no aeroporto e foi impedida de embarcar para São Paulo por conta de um nevoeiro.

“Foi tudo melhor do que eu imaginava. Nós tivemos um dia incrível, não havíamos planejado nada, inclusive estávamos em Santa Catarina em um congresso e ficamos presos no aeroporto, um dia antes devido ao grande nevoeiro. Eu sempre dei mais importância para o casamento religioso, e achava que o casamento no civil seria mera formalidade”, revela a estrela.