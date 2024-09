Esposa de Gusttavo Lima curtiu fazenda com os filhos

Esposa de Gusttavo Lima, a influencer Andressa Suita compartilhou momentos com os filhos na propriedade da família durante o final de semana

A esposa do sertanejo Gusttavo Lima, Andressa Suita, usou as redes sociais para compartilhar alguns momentos em família. Em seu perfil, ela revelou que estava curtindo um dia de descanso com os filhos na fazenda em Goiás durante o final de semana.

Através dos stories do Instagram, Andressa compartilhou registros do final de semana tranquilo ao lado dos herdeiros, Gabriel, que tem sete anos, e Samuel, de apenas seis, frutos do relacionamento com Gusttavo. Entre os cliques, a influenciadora digital e empresária apareceu curtindo a piscina com os meninos na propriedade da família, que também tem um lago.

Além disso, Andressa também mostrou que o dia contou com churrasco, vinho e muita tranquilidade. Enquanto isso, Gusttavo estava nos palcos e realizava um show na cidade de Jaguariúna, interior de São Paulo.

Recentemente, Andressa Suita se machucou em casa quando o vidro do box do banheiro estourou. Nas redes sociais, ela relatou o que aconteceu. “Eu sempre tenho o hábito de abrir o box, ligar o chuveiro e esperar a água esquentar para chamar os meninos. Quando eu coloquei a mão no box, ele estourou e, aparentemente, teve um corte pequeno”, disse ela.

Logo depois, ela contou que precisou levar pontos no local após o machucado não parar de sangrar. “Voltei a rotina normal com as crianças, mas não parava de sangrar. Chamei os médicos e precisou de quatro pontos, fiquei assustada. Graças a Deus foi em mim e não nas crianças. Então, não deixem de colocar a película, é este o alerta”, afirmou.

Por que Andressa Suita mudou o próprio nome?

A influenciadora digital Andressa Suita é um dos maiores sucessos das redes sociais no momento. Seguida por mais de 15 milhões de admiradores e casada com o cantor sertanejo Gusttavo Lima, ela é um exemplo de elegância e bom gosto com suas roupas e visual impecável. Só que esse não é o verdadeiro nome da modelo.

Ela mudou de nome depois que decidiu recomeçar a vida em 2011, logo após participar do reality da Record, 'A Fazenda'. Na competição, ela usou seu verdadeiro nome: Andressa Oliveira. Depois de sua participação, a modelo criou um novo sobrenome em uma homenagem aos pais para ‘apagar’ seu passado; saiba os detalhes!