Em seu aniversário, Maria Alice emociona Virginia com declaração; veja

Comemorando 4 anos de vida, Maria Alice emociona Virginia ao fazer surpresa simples, mas cheia de carinho para ela; confira

O aniversário de Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, é nesta sexta-feira, 30, e a menina quis fazer uma surpresa para a mãe. Já em casa, após passar por Portugal para encontrar com o ex-marido e anunciar o fim do casamento, a empresária compartilhou o vídeo do momento que recebeu o agrado da pequena.

Deitada no quarto da mãe, Margareth Serrão, onde apareceu desabafando depois de momentos difíceis nos últimos dias, a famosa foi surpreendida pela primogênita com uma flor. Além disso, a menina se declarou.

"Depois ela falou: 'hoje é meu aniversário, mas eu te amo", contou a empresária emocionada com a atitude da filha.

Mais cedo, Virginia Fonseca fez uma surpresa para a aniversariante. Horas antes, ela chegou ao Brasil e postou fotos sendo buscada no aeroporto pelas filhas.

É bom lembrar que Zé Felipe não apareceu no aniversário de Maria Alice por estar ainda em Portugal cumprindo sua agenda de shows. Mesmo de longe, o cantor comemorou o aniversário dela e fez uma promessa para a pequena. A grande festa da garota acontecerá nos próximos dias e terá o tema de o "Céu de Maria Alice".

O término de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogita que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Na manhã desta quarta-feira, 28, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.