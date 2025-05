Sem Zé Felipe, Virginia volta ao Brasil no aniversário de Maria Alice

No aniversário de Maria Alice, Virginia volta ao Brasil após acompanhar Zé Felipe em show em Portugal; empresária retornou sem o cantor

O aniversário de Maria Alice, primogênita de Virginia Fonseca e Zé Felipe, é nesta sexta-feira, 30, e a influenciadora digital voltou para o Brasil para a data. Nos últimos dias, a empresária estava em Portugal com o ex-marido para acompanhá-lo em um show e foi quando deu a notícia do fim do casamento deles.

Sem o herdeiro de Leonardo e Poliana Rocha, a influecer retornou para Goiânia e foi recepcionada pela aniversariante e a filha do meio, Maria Flor, no aeroporto. Em sua rede social, a famosa postou registros do momento e escreveu um grande texto se declarando para a mais velha.

"Mamãe chegou em casa pra comemorar essa data super especial ao lado da nossa super heroína! Hoje é aniversário da nossa primogênita, Maria Alice! Como passou rápido, hoje ela completa 4 anos e me passa um filme na cabeça , veio de surpresa e se tornou a coisa mais importante da minha vida! Eu sempre estarei aqui por você e pra você minha filha, 30 de maio de 2021 eu conheci o amor mais verdadeiro do mundo, eu te conheci e mesmo antes desse dia, enquanto você ainda estava na minha barriga, eu ja pedia a Deus pela sua vida, que Ele lhe dê muita saúde, sabedoria, felicidade, humildade, caráter, desde a minha barriga eu entrego sua vida nas mãos de Deus!", disse.

"Hoje é o dia que comemoramos um novo ciclo seu, mas saiba que eu oro por você e te desejo as melhores coisas do mundo desde que soube que você viria pra mim! Você e seus irmãos são a minha vida, eu faço tudo por vocês e pra vocês e assim será até o dia que eu não estiver mais nesse plano! Obrigada por me ensinar todos os dias, obrigada pelo carinho desprevenido, obrigada pelas palavras de amor, obrigada por me querer por perto, obrigada por ser essa super heroína linda, eu vou te amar de janeiro a janeiro, ate o mundo acabar! Feliz seu dia, feliz 4 aninhos de muitos que virão, se DEUS quiser. VIVA NOSSA MARIAZINHA", declarou-se ela.

Enquanto Virginia Fonseca retornou para o Brasil para o aniversário da pequena, Zé Felipe continuou em Portugal trabalhando. É bom lembrar que eles anunciaram o fim do casamentona noite de terça-feira, 27.

O término de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogita que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Na manhã desta quarta-feira, 28, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.