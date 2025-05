Virginia faz surpresa no aniversário de Maria Alice: 'Comemorando'

De volta para sua mansão no Brasil sem Zé Felipe, Virginia faz surpresa para celebrar o aniversário de Maria Alice; primogênita deles completou 4 anos

O aniversário de Maria Alice, primogênita de Virginia Fonseca e Zé Felipe, é nesta sexta-feira, 30, e a influenciadora digital acordou a menina com uma surpresa. Em sua rede social, a famosa postou cliques do momento especial ao lado da aniversariante e dos outros filhos, Maria Flor e José Leonardo.

Levando bolo de chocolate com brigadeiros e bisnaguinhas com creme de avelã, a empresária acordou a menina cantando os parabéns. Virginia Fonseca então brincou em seus stories que por ser uma data especial o café da manhã poderia ser com "besteiras".

"Bom dia comemorando os 4 aninhos da Mariazinha! Que Deus abençoe sua vida sempre meu amor", postou os cliques dela com os herdeiros no quarto da aniversariante na mansão em Goiânia. Horas antes, ela compartilhou mais cliques de sua volta para o Brasil para celebrar a data.

É bom lembrar que Zé Felipe não apareceu no momento por estar ainda em Portugal cumprindo sua agenda de shows. Mesmo de longe, o cantor comemorou o aniversário de Maria Alice e fez uma promessa para a pequena. A grande festa da garota acontecerá nos próximos dias e terá o tema de o "Céu de Maria Alice".

O término de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogita que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Na manhã desta quarta-feira, 28, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.