Virginia revela detalhe da decoração da festa de aniversário de Maria Alice

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais para adiantar detalhes da festa de aniversário da sua filha mais velha, Maria Alice, fruto do casamento com Zé Felipe. A menina completará 4 anos de idade e vai comemorar a data com o tema de ‘O Céu de Maria Alice’.

Na foto compartilhada, é possível ver a estrutura sendo montada, com andaimes metálicos eiluminação no teto. Além disso, foi possívelnotar um detalhe da decoração: um painel de fundo com estampa de céu com nuvens.

“Enquanto isso em Goiânia: A montagem do niver da Tota Alice segue com tudo!!!! Dia 2 vamos comemorar a vida dela com muitooo amorrrr e alegria. (Aniversário dela oficial é dia 30)”, escreveu Virginia.

Virginia Fonseca mostra preparativos para a festa da filha - Foto: Reprodução/Instagram

O tema da festa foi revelado recentemente por Virginia. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ela compartilhou a imagem de um céu em tons de azul e rosa, com nuvens, anjinhos e a imagem de Nossa Senhora.

A escolha dos pais para o tema do aniversário mostra que eles estão atentos a algo que a filha gosta muito: a religião. Desde muito pequena, Maria Alice gosta de saber histórias sobre Jesus Cristo e adora ir à igreja com a avó. Inclusive, na Páscoa, ela ganhou uma imagem de Jesus na cruz e ficou encantada.

Quem são os filhos de Virginia?

Virginia Fonseca é casada com o cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, e juntos são pais de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, nove meses. Recentemente, ela mostrou que os pequenos estavam se divertindo durante um passeio. Veja!

