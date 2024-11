Em encontro com Camilla de Lucas, Rihanna sobre voltar para o Brasil

“Quero voltar logo”; a influenciadora brasileira foi uma das cinco influenciadoras escolhidas para um evento da marca de cosméticos de Rihanna

Após atualizar o seu álbum de fotos ao lado de Rihanna, a influenciadora Camilla de Lucas compartilhou, nesta sexta-feira, 08, a breve interação com a artista. O encontro aconteceu em Barbados, no Caribe, onde a voz de “Love on The Brain” nasceu. Por lá, a brasileira participou de um evento da Fenty Beauty, marca de maquiagens da estrela.

No relato, a ex-BBB disse que a cantora estava “soltinha que nem arroz”. “Rihanna estava solta, que nem arroz, soltinha. A Rihanna cantando no meio da galera. A diva é muito acessível”, disse segundos antes de mostrar o encontro.

Já durante a interação, Rihanna fez questão de dizer que está com saudade do público brasileiro. “Oi, Brasil. Você tinha que estar aqui em Barbados. Saudade, saudade. Quero voltar logo”, afirmou a artista. “Brasil, eu te amo”, disse por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camilla de Lucas (@camilladelucas)

Planos de aumentar a família

Rihanna está há oito anos afastada da carreira musical, mas se mantém ativa como empresária e mãe e ao que tudo indica, ela pode continuar distante dos palcos por um bom tempo. Em uma recente entrevista ao Entertainment Tonight, a cantora revelou seus planos de priorizar a maternidade e aumentar a família com A$AP Rocky.

Durante o bate-papo descontraído com o programa americano, Rihanna afirmou que não ‘fechou a fábrica’ e que gostaria de tentar ter uma menina, agora que já tem dois meninos, RZA, de dois anos, e Riot, de apenas um: “Eu teria uma garota. Não saberia o que fazer, porque eu só tive meninos até o momento, mas seria uma aventura”, disse.

Na sequência, Riri, como é carinhosamente chamada por seus admiradores, revelou como se sente em conviver com a "energia masculina" dos herdeiros em casa: “É a melhor. Eu vivo por isso. Nunca são momentos de tédio. Adoro quando eles sobem em lustres”, disse a cantora, que não se importa com a bagunça e se diverte muito com os filhos.