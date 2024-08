Nesta quinta-feira, 01, o ex-BBB Eliezer respondeu perguntas dos seguidores no Instagram e revelou um dos arrependimentos que tem

Após sua participação no BBB, Eliezer se submeteu a uma série de procedimentos estéticos no período de seis meses. No entanto, no final do ano passado, o empresário resolveu desfazer os preenchimentos faciais após perceber que seus traços estavam muito diferentes. E nesta quinta-feira, 01, ele respondeu perguntas dos seguidores no Instagram e revelou um dos arrependimentos que tem.

"Um arrependimento?", quis saber um internauta. "O tanto de ácido hialurônico que coloquei na cara. Não precisava, mas tudo serve de aprendizado", confessou ele.

O influencer também confessou que a vida dele atualmente não é como imaginava que seria quando estava confinado no BBB 21. "Achei que ia continuar viajando como antes, só que de graça. Achei que ia pegar meio mundo. Achei que iria para todas as festas para beber e comer de graça. Achei que todos que fizeram o BBB comigo seriam meus amigos. Achei que iria continuar morando no Rio. Deixe aqui sua risada", detalhou.

Eliezer revela arrependimento (Reprodução/Instagram)

Eliezer diz que repercussão o fez monetizar aparência

Entre as intervenções feitas por Eliezer estavam harmonização facial, implante de cabelos e barba, rinoplastia, aplicação de lentes de contato dental, preenchimento do maxilar, tratamentos de pele, ginecomastia e lipoaspiração. E um dos motivos para continuar com os procedimentos foi o dinheiro.

Isso porque ele recebia um cachê para fazer publicidade para os médicos e/ou clínicas. "Como minha aparência era uma coisa que causava repercussão, aprendi a monetizar em cima disso. Quando fazia, ganhava para fazer, então isso me deixou ainda mais viciado, porque todas as vezes eu divulgava o procedimento do médico, fazia a publicidade. Quando vi, fazia procedimento todos os meses!", contou.

Alertado por sua esposa Viih Tube sobre a possibilidade de estar sofrendo de distorção de imagem, Eli decidiu resgatar sua aparência natural. "A Viih falou que eu podia estar passando por uma distorção de imagem e me perguntou se estava fazendo por mim ou para as pessoas pararem de me xingar, dizerem que sou feio. Comecei a pensar e a única vez que fiz [harmonização] por mim, que queria me sentir melhor, foi antes do programa. Depois, foi para tentar chegar à perfeição, porque as pessoas falavam sobre minha aparência", contou.