Eliana abre o jogo sobre suposta rivalidade com Patricia Abravanel

A apresentadora Eliana Michaelichen falou pela primeira vez sobre os rumores de ter um desentendimento com Patricia Abravanel. Em entrevista ao jornal O Globo, a loira disse que parece uma tentativa de impor uma certa rivalidade feminina entre elas e negou ter desentendimentos com a filha de Silvio Santos.

"Isso é parte de um costume de rivalizar mulheres. Se houvesse alguma questão, não teria recebido homenagem ao sair. Sou grata, especialmente, ao Silvio Santos, que brincou muito com isso. Do fundo do meu coração, preciso acreditar que é só brincadeira", disse ela.

A apresentadora do Saia Justa, do GNT, também falou sobre sua decisão de mudar de emissora. "Aos 50 anos, senti vontade de inovar, mas não sabia de que maneira ia acontecer. Já tinha feito outras transições, fui de cantora para apresentadora e, então, do público infantil para a família brasileira. E fiz isso em um ambiente predominantemente masculino. Só havia homens falando aos domingos, em programas de auditório. Gosto de movimentação, de me desafiar", detalhou.

Patricia Abravanel pede perdão a Eliana

A apresentadora Patricia Abravanel surpreendeu Eliana Michaelichen ao pedir desculpas em nome de sua família no último dia da loira na emissora. "Quero aproveitar pra dizer que não sei o que aconteceu aqui no SBT, mas em nome do SBT e da família, quero te pedir perdão. Se alguém fez alguma coisa ou falou alguma coisa que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, quero em nome da família Abravanel, de todo Grupo Silvio Santos e do SBT, que vc nos perdoe", pediu.

"Não sei por onde entrou esse sentimento. Quero que você vá pra esse novo ciclo sabendo que você é muito amada aqui. Não existe SBT sem Eliana. Nós temos muito carinho, muito respeito. Que você saia de coração limpo. Se algo aconteceu com você aqui dentro, eu peço perdão. Nos perdoe. Vá livre e confiante, e saiba que você tem uma casa para voltar se você quiser. Não precisa ir para o ar isso", complementou a apresentadora do Programa Silvio Santos.