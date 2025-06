De mãos dadas, Poliana Rocha reencontra Zé Felipe após término dele com Virginia

A influencer Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, surge com o filho, o cantor Zé Felipe, que voltou ao Brasil após fazer shows em Portugal

Na manhã deste domingo, 1, a influencer Poliana Rocha, de 48 anos, publicou, nos stories de seu perfil no Instagram, novas imagens do filho, o cantor Zé Felipe, de 27, que voltou ao Brasil após fazer uma série de shows em Portugal . Os registros acontecem após ele e a influencer Virginia Fonseca anunciarem o fim do casamento na última terça-feira, 27.

Em um dos registros, Poliana apareceu de mãos dadas com Zé Felipe: "Filho", escreveu na imagem. Logo após, em outro story, a matriarca da família compartilhou uma foto do cantor ao lado do caçula dele, José Leonardo, de oito meses: "Muito amor", disse. E ainda publicou uma foto do pequeno deitado com o pai: "Papai tentando fazer o José dormir", contou.

Confira, abaixo, os registros:

'Não é marketing'

Na manhã da última quarta-feira, 28, Virginia reforçou, por meio dos stories, e ao lado de Zé Felipe, que o anúncio do fim do casamento não é uma estratégia de marketing.

"Postamos ontem para vocês que a gente encerrou o nosso ciclo como casal, mas a gente continua como amigos. Não gente, não é marketing. Zé não vai lançar música, eu não vou lançar produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra".

"A gente não quis dar brecha para um sair odiando o outro, sair brigando com o outro. No português mais claro, a gente só não tá beijando e 'nã nã nã'. Mas a amizade continua", disse. Segundo os dois, eles "choraram a noite inteira" após tomarem a decisão.

"Foram momentos maravilhosos que vivemos juntos, a gente construiu uma família, três filhos abençoados, lindos e saudáveis. Não esperem brigas", comentou Zé Felipe.

Virginia recebe bênção de Padre Reginaldo Manzotti

Na noite deste sábado, 31, Virginia Fonseca, de 26 anos, participou do evento católico Totus Tuus, realizado em Goiânia, Goiás, acompanhada das filhas: Maria Alice, de quatro anos, e Maria Flor, de dois. No camarim do evento, ela pediu bênção ao Padre Reginaldo Manzotti.

Com Maria Flor em seu colo, o padre a abençoou: "Virginia, que Nossa Senhora das Graças derrame graças abundantes na sua vida e de toda a sua família. Que Jesus das Santas Chagas a proteja e guarde", declarou. Veja!

